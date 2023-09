Češi nemají odvahu být optimističtější, remcání mě unavuje, míní Jan Jiráň

Jak to přišlo, že jste začal jezdit na španělský ostrov Menorca?

S mojí tehdejší přítelkyní jsme jezdili k Valencii a jednou jsme s sebou vzali i její sestru. Té se ve Španělsku tak zalíbilo, že se tam za nějaký čas vrátila a začala pracovat jako au pair. Hned s první rodinou, které pomáhala s dětmi, se ocitla na Menorce, já jsem tam za ní přijel, a jak jsem společenský, za chvilku jsem měl kolem sebe plno přátel a začal za nimi jezdit. Přítelkyně se vdala, její sestra se vrátila do Prahy, ale mně Menorca zůstala, jezdím tam už přes dvacet let.

S partnerkou to máme tak, že když chceme vidět nějaký film, zjišťujeme napřed, jestli dobře skončí.