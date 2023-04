Lov bizonů je duchovní počin, říkají Indiáni. Spíš jatka, tvrdí kritici

Když obřího bizona v březnu skolila, spolu s manželem ho hned na místě vyvrhla. Jak se pod ohromným zvířetem zbarvoval sníh do červena, vyřízl mu muž srdce a podal ho své partnerce. Kola Shippentower-Thompsonová z něj ukousla, je to součást indiánského ceremoniálního rituálu.

„Dáváme tím najevo respekt. Vše, co v sobě nosíme, je v našem srdci. Velký bizon jako tento musel prožít mnoho sezón a projít mnoha územními bitkami s jinými. A vy přijímáte jeho duši a mnohá ponaučení, které v ní měl,“ vysvětlila členka Konfederačních kmenů Umatillské indiánské rezervace listu The New York Times.

Velký, několikaměsíční lov yellowstonských bizonů je pro ni, stejně jako pro stovky dalších příslušníků jiných kmenů, spirituálním počinem, příležitostí spojit se s dušemi zvířat i svých předků, navázat na tradice. Kritici však nesouhlasí.

Kulturní, ale i veterinární důvody

Událost to byla velkolepá. Lovit ikonická zvířata, která se stala symbolem Yellowstonského parku, se vydali původní obyvatelé Ameriky z kmenů Nez Perce, Černonožci, též Severní Arapahové, Sališové, rovněž Kutenajové, Vraní Indiáni a Šošoni-Bannokové. Stíhali zhruba šest tisíc bizonů, kteří z někdejších mohutných stád čítajících od dvaceti do šedesáti milionů kusů, zbyli. Od federálních a státních úřadů na to měli čtyři měsíce.

Během nich se bizoní stáda zmenšila o více než 1 530 kusů, byly mezi nimi i těhotné kusy, které by brzy přivedly na svět mláďata. Rovněž zvířata, která byla odchycena a poslána na jatka. Rozsah vybíjení zostřil kontroverze, které redukce stád vyvolávají.

Obhájci nutnosti lovu mluví především o brucelóze, nemoci, kterou přenáší na šedesát procent bizonů. A s tím, jak migrují a dostávají se mimo území národního parku, především na sever do údolí Paradise ve státě Montana, ale též na západ, hrozí, že by choroba přeskočila na stáda farmářského skotu. Sami lovci navíc připomínají, že letošní skóre bylo vysoké proto, že poslední tři roky zvířata nemigrovala výrazně, na tento rok měl proto požadavek regulačních úřadů mnohem vyšší zadání.

Lov je též podle Jeremyho Wolfa, s indiánským jménem Rudá hvězda, šetrnější praktikou než odchyt a převoz na jatka. „Když se to v minulých letech provádělo, zbavovali jste stádo celých rodin. Lov je mnohem namátkovější, odebírá jednotlivce, ne nezbytně celé rodinné jednotky,“ vysvětluje. Méně tak narušuje sociální strukturu stád. Populace yellowstonských bizonů by kvůli genetické diverzitě neměla klesnout pod 3 500 kusů. Po jarních vrzích bude podle odhadů činit asi pět tisíc.

I tento úlovek si připsal kmen Nez Perce. Jako za starých časů to však již není. Zvířata jsou na přítomnost člověka uvyklá. Na jejich lov se vydali i Šošoni-Bannokové.

Kromě toho je pro původní obyvatele Ameriky lov návratem ke kořenům, ke svým předkům, tradicím, zvyklostem a komunitě. „Je to velmi kulturní a duchovní počin, dává dohromady naše rodiny. A poskytuje nám příležitost mluvit o tom, kdo jsme a odkud přicházíme,“ líčí Wolf. Bizon je pro ně spojnicí s minulostí, kdysi jim poskytoval potravu, kožešiny pro oděvy i obydlí, byl pro ně symbolem svobody.

Zbytečný a komerční

Ne všichni však s lovem souhlasí. Kritizují ho, z mnoha stran, místní obyvatelé i ochránci přírody. Poukazuje se například na fakt, že bizoni nejsou výhradními šiřiteli brucelózy. „Je těžké tvrdit, že bizoni představují bezprostřední hrozbu pro dobytek, když tisíce losů nakažených brucelózou žijí v Paradise Valley vedle skotu – a neexistuje žádná strategie jejich soužití upravovat,“ přiznává představitel yellowstonského parku Cam Sholly. Dodává však, že bizoni bývají nakažení vyššími dávkami a je větší nebezpečí, že infekci na dobytek přenesou. Všechen skot ze stáda by pak musel směřovat na jatka.

Kritika lovu bizonů byla letos posílena enormním rozsahem celé akce. Lovci za sebou nechali spoušť, stěžovali si místní. „Na hromady střev chodili vlci, kojoti, pumy, ze zimního spánku to probudilo medvědy,“ vypočítává Bonnie Lynnová ze spolku Yellowstonský hlas, který proti lovům protestuje.

Další kritici poukazují na komercializaci lovu. Souvisí s kmenovými tradicemi, to nepopírají, ale jeho rozsah je dnes poháněný byznysem. „Zabíjejí čtvrtinu stáda. To je šílenství,“ říká Mikle Mease z organizace Buffalo Field Campaign. „S žádným jiným divoce žijícím druhem se nezachází takto. Řídí to dobytkářský byznys v Montaně.“

Nebezpečný a neférový

Lov se nelíbí ani místním. „Byly dny, kdy jsem vyšla z domu a oni stříleli rovnou tady. Bála jsem se,“ přiznává portálu KBZK Sandy Monville z oblasti Beattie Gulch, kde po bizonech pálili jak členové indiánských kmenů, tak místní montanští lovci. „Kulky létaly, já se schovávala,“ popisovala situaci na cestě, kudy jezdí do práce. Bonnie Lynnová přitakává, jedna z kulek prý zabila bizona tři čtyři metry od ní.

Ostatně, ke střelnému zranění došlo. Jednoho z kmenových lovců postřelila kulka, kterou vypálil montanský státní lovec, informoval portál Montana Free Press. „Jsem rozzlobená, že státní a federální politika dovedla mého syna do střelné dráhy. Nikdo jiný než kmeny, s našimi smlouvami na lov a historickými a kulturními vazbami na tuto oblast, by neměl mít právo lovit,“ míní matka postřeleného Mary Jane Oatmanová.

Ještě jinou kritiku akcentuje billboard organizace Roam Free Nation. „Toto není lov. Jsou to jatka,“ hlásá. Spolek vysvětluje, že celý podnik není férový, bizoni se nemají kvůli navyklému soužití s lidmi před lovci na pozoru, chybí jim ostražitost, a celý „lov“ se odehrává na minimálním prostoru, který dělá z „lovu“ střelnici. Akce je prý též poznamenána konkurencí, jednotlivé kmeny soutěží o to, kdo skolí více zvířat.

Jenže původní kmeny připomínají, že kromě kulturní tradice pro ně má lov i velmi praktický rozměr. Je dodavatel proteinů do jejich domácností, na jeho úlovky čekají jejich mrazáky. Rodina Jeremyho Wolfa zastřelila pět bizonů, a ty budou tvořit zásoby nejen pro ni, ale i pro spřízněné.

„Bizony bychom zcela jistě raději lovili v přirozených lovištích, v původní krajině jako kdysi. Jenže ta již neexistuje,“ zdůrazňuje a dodává, že lov, i v takovýchto podmínkách a podobách, je pořád lepší než odchyt bizonů a jejich transport na jatka.

Kromě toho se původním kmenům dostává podpory, aby chovaly bizony ve svých rezervacích. Kolem dvaaosmdesáti jich má více než dvacet tisíc kusů. Park Yellowstone se k nim snaží dopravovat další.