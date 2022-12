Známý český stylista Jan Pokorný spáchal ve 39 letech sebevraždu

„Včera po 20. hodině jsme vyjížděli k nálezu mrtvého těla ve vnitrobloku v ulici U Rajské zahrady. Muž narozený v roce 1983 utrpěl zranění neslučitelná se životem. Případ je prověřován jako sebevražda, byla nařízena zdravotní pitva,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský a tak potvrdil smrt na adrese, kde Jan Pokorný bydlel.

„Po 20. hodině jsme na žádost policie vyjížděli do ulice U Rajské zahrady, kde se nacházel devětatřicetiletý muž po pádu z výšky. Bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem. Na místo vyrážela lékařská i záchranářská posádka, které pak vystřídal koroner,“ doplnila mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Pokorný patřil v branži k nejvyhledávanějším stylistům. „Můj styl může na někoho působit extravagantně, ale musím říct, že jsem se nikdy neoblékal s touhou na sebe upozorňovat, nebo záměrně vybočovat z davu. Jen si vybírám věci, které se mi líbí,“ prozradil v minulosti v jednom z rozhovorů.

Ještě před dvěma dny nahrál na svůj Instagram snímky z focení umělce Ronyho Plesla, nedávno se objevil také na akci jednoho z nejvýznamnějších módních domů.

Podle jeho přátel byl stylista v posledních dnech velmi optimistický a šťastný po boku nového partnera. V den své sebevraždy dal však na sociální síť odkaz na píseň Céline Dion nazvanou For The Lover That I Lost (Pro milence, kterého jsem ztratil).

V roce 2006 spáchal sebevraždu další známý český stylista. Daniel Procházka se tehdy otrávil prášky kvůli nešťastné lásce. Mezi jeho klientky z řad celebrit patřila například Lucie Bílá nebo Kateřina Kornová.

VIDEO: Honza Pokorný o budoucnosti české módy a stylu: