„Možná v tom byl pokus o sebevraždu“. Upíru Krejčímu se hroutí manželství

„To byl včera takový zkrat. Něco vážného jsem se dozvěděl a najednou se jaksi ten pohár naplnil a přetekl a já už jenom bezmyšlenkovitě konal. Úplně šíleně, opravdu. Hroutil se mi svět, a taky se zhroutil tedy,“ řekl v pořadu Showtime na CNN Prima NEWS Václav Upír Krejčí.

Na otázku, jestli nehoda ve středočeských Mirošovicích měla souvislost s jeho aktuálním psychickým rozpoložením a zda šlo o pokus sebevraždu, odpověděl zcela upřímně, „že tam možná bylo i něco takového. Teď ještě nejsem úplně při smyslech. Prošel jsem třemi vyšetřeními a každý, kdo mě vyšetřil, říkal, že není možné, že se mi nic nestalo po takovým nárazu,“ přiznal známý komik.

Nehodu, při níž jeho auto zůstalo po nárazu do betonového přemostění převrácené na boku v korytu potoka, odnesl „pouze“ přeraženým nosem a krvavým šrámem nad okem.

Chtěl ujet problémům, teď neví, co s ním bude

Upír, který v minulosti tvořil hudební duo Dýza Boys s Ivo Pešákem, přiznal, že se snažil ujet problémům, a to tou nejhorší možnou cestou. „Vůbec nevím, co se se mnou dělo. Najednou jsem prostě otevřel láhev, sedl do auta a jel. Chtěl jsem tomu všemu ujet, jet do lesa a tam být v autě. Byl jsem na lesní cestě a něco mi říkalo - nesmíš na silnici,“ vyprávěl a dodal, že pod sedačkou měl peněženku s 35 tisíci korunami, které po nehodě zmizely.

Krejčí totiž po nehodě utekl do lesa, a tak na místo přivolaná hlídka musela herce a režiséra napřed najít. Poté mu naměřila 2,7 promile alkoholu v krvi, za což mu hrozí až tři roky ve vězení za řízení pod vlivem návykové látky. Jenže Krejčí neví ani to, co s ním bude v nejbližších hodinách.

„Nemám teď kam jít. To musíme nějak probrat. Nevím, jak se k tomu vyjádří maminka, bratr, moje dcery. Ještě budu za hrozného debila, že jsem sedl ožralý do auta, a co jsem způsobil,“ přiznal zkroušeně.

Pro televizi Nova byl pak konkrétnější a přiznal, že jeho třicetiletému manželství hrozí dost možná konec. „Máme s manželkou ohromné neshody. Dostalo se to až tak daleko, že se nejspíš budeme muset rozvést, což jsem nikdy nechtěl. Strávili jsme spolu úžasných třicet let a máme spolu dvě dcery. Neznám jinou rodinu, která by si takhle krásně žila,“ sdělil televizi.