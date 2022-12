Život je křehký, říká Dara Rolins k bitce Nedvěda i smrti kamaráda

„Poslední dny byly dost… zvláštní. Plné emocí. A plná hlava toho, jak je všechny zpracovat. Jsou prostě momenty, kdy se člověk zasekne a nevěří, že to, co vidí, co žije, není film, ale realita. Napadne vás, jak křehký je život. A štěstí,“ začala Dara Rolins svůj příspěvek na sociálních sítích.

„Nechci se zde ještě více rozepisovat o věcech, které jste si už dost možná přečetli v novinách. O nás, i o náhlém odchodu dalšího z mých kamarádů… (Honzík nás oblékal při focení kampaně na můj parfém Lola…) A že vás někdo napadne ve vlastním domě? ‚Zážitek‘ z kategorie nečekaný. A na to, že se může stát kdykoli, komukoli, vás připraví až realita. Moment, kdy se vás to opravdu týká,“ pokračovala zpěvačka.

Bývalý reprezentační kapitán a donedávna místopředseda fotbalového Juventusu Turín Pavel Nedvěd se na konci listopadu dostal do potyčky s jiným mužem v domě Dary Rolins. Záchranáři zde po incidentu ošetřili třicetiletého muže s povrchovým poraněním hlavy a pohmožděným ramenem. Na místě zasahovala i policie. Jak již dřív uvedla Dara Rolins, šlo o stalkera, se kterým má problémy už tři roky.

„Je to už pár dní, děkujeme všem za odkazy, zprávy, dotazování: jsme všichni v pořádku, říkáme si ‚mohlo to dopadnout mnohem hůře‘. Ale ten paradox, že se člověk utěšuje slovy ‚naštěstí u sebe neměl zbraň‘, je samozřejmě na hlavu. Kde to jsme? V realitě? Asi ano....Nepřeji si nic víc, než klid a obyčejné štěstí, kdy máte na blízku lidi, které milujete. Tak jako včera večer, na rozsvícení vánočního stromku ve Vyžlovce, kde žije skoro celá moje, i Lolinky rodina. S mým Kevinem Costnerem po boku,“ dodala.