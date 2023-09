Iva Hüttnerová: Byla jsem jsem atomová elektrárna, teď jsem propanbutanový vařič

„Režisérka Olga Sommerová o mně vždycky říkala, že jsem atomová elektrárna, ale teď si spíš připadám jako propanbutanový vařič. I když v poslední době se to pomalu začíná zlepšovat,“ usmívá se herečka a malířka Iva HüttneROvá, jež na konci roku oslaví pětasedmdesát a je pořád v jednom kole. točí, hraje divadlo, chtěla by napsat knihu, v prosinci chystá jubilejní výstavu a na stole má rozmalovaný obrázek. Co se u ní v posledních pěti letech změnilo? a co jí do života přinesla role laskavé a rozvážné hospodyně Běty ze seriálu Slunečná? | foto: archiv Ivy Hüttnerové / Petr Mändl