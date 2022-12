Korunní princ Václav Trégl. Vytvořil nový herecký styl, vytřeštěný a splašený

Dlouhá léta žil v Praze, ale kdykoli mohl, sedl na vlak a vyrazil na venkov. S manželkou Annou rád jezdil třeba do Volyně, kde bydlela jeho švagrová. Známý herec tam v 50. letech působil značný rozruch.

S otevřenou pusou na něj koukal i malý kluk, co bydlel v protějším domě. „Často jsem ho vídával a přemýšlel o tom, zda bych i já nemohl být hercem,“ pronesl po mnoha letech. To už byl minimálně stejně slavný jako on. Díky Tréglovi naplno propadl hereckému a filmařskému řemeslu. „Chodil jsem po Volyni, vybíral ta nejvhodnější místa a promýšlel záběry,“ svěřil se Jiří Lábus.