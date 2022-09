Hlas Funèse i věrný sparťan. František Filipovský se narodil před 115 lety

Z komparzisty nestorem Národního divadla

František Filipovský v roce 1957

K uměleckému prostředí měl František Filipovský blízko už jen proto, že jeho otec vyučoval zpěv, hru na housle či klavír a věnoval se také chrámovému sboru. „Jako malý kluk jsem se neustále pohyboval kolem kostelních kůrů. Tehdy to byla vlastně jedna z mála možností, jak rodiče mohli v dětech rozvíjet hudební nadání. A já zpíval rád,“ vyprávěl František Filipovský v knize Jiřího Tvrzníka Komik se vrací.

Přes dětské loutkové divadélko tento rodák z východočeské Přelouče přičichl k hereckému prostředí a se skutečnými divadelníky si pak poprvé zahrál před diváky coby sextant pardubického gymnázia. Lhostejno, že to byla jen epizodní rolička, a to ještě jako záskok za nemocného herce. Ani sám Filipovský tehdy jistě nesnil o tom, že v budoucnu nastoupí do Národního divadla a stane se jeho pevnou součástí po 47 let.