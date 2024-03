Princeznu Xénii miluji dodnes, říká Patrasová. Zavzpomínala i na Návštěvníky

Prý jste objevila nějakou novou přírodní léčbu, jejíž tajemství tkví v medu. Co je na tom pravdy?

Tak med, to je všeobecně známé, byl vždycky léčivý. Cokoliv se týká medu, tak je prostě top. A můj strýček, bratr mého tatínka, pěstoval včely a samozřejmě od malička jsem v medu žila, takže med je nej. Med je skutečně výborný a všem ho vřele doporučuji.

Seriál Návštěvníci oslavil 40 let. V jednom z rozhovorů jste prozradila, že vám stále chodí dopisy od fanoušků seriálu a to i z Německa…

Také z Anglie a z Francie, ano. Ale nejvíc samozřejmě z Německa. To trvá.

Bylo tehdy kvůli natáčení ve hře, že si budete muset oholit hlavu?

Bylo to na maskérech. Theodor Pištěk uměl dokonale udělat pleš na hlavě. Takže jsem si hlavu holit nemusela.

V jaké roli jste se cítila lépe a pohodlněji? Jako princezna Xénie z Arabely, nebo v Návštěvnících?

Asi v Xenii. Tu jsem milovala a miluji dodnes. Asi to byla pro mě stěžejní role.

Mrzelo vás tehdy, že už v té své roli Arabely kvůli tehdejším finančním poměrům nemohla pokračovat Jana Nagyová?

Mrzelo. Ona tedy Arabelu původně měla hrát Libuška Šafránková. Myslím si, že kvůli její nemoci z toho sešlo. A Jana Nagyová ji nahradila s dabingem Libušky Šafránkové velmi dobře.

Když máte někdy v ruce všechny svoje vinyly a cédéčka pro děti, jaké pocity se ve vás odehrávají? Jste skutečně modlou pro generaci dětí osmdesátých i devadesátých let…

Já jsem za to velice šťastná. Děti milují pohádky, milují příběhy a měly by si hrát. A to to všechno splňuje.

Teď se hodně remixuje. Když naťukneme plány do budoucna, nemáte náhodou vizi, že byste něco z těch klasik, třeba písničku Strašidýlko Emílek nechala zremixovat do nové podoby?

Já se tomu absolutně nebráním a nevidím v tom žádný problém. Takže ráda.

Takže se vám mají ozvat šikovní DJs a remixéři!

Určitě.

27. dubna 2021

Co momentálně naplňuje vaše pracovní dny?

Pracovně je to pořád stejné a dokola. Pracuji pro děti, které miluji. Ráda jim dávám kus ze sebe. Jinak doma mám vnuky, se kterými si velice ráda hraji a rozumím si s nimi. Všechno je tak, jak má být.

Co chtějí po babičce vnuci? Vyžadují, abyste jim hrála scénky, nebo zpívala konkrétní písničky?

To chtějí. Musím říct, že ano. Ale nejvíc je pro ně a pro mě společné objetí.

A když dojde na pečení nebo kralování v kuchyni, v čem si myslíte, že vynikáte?

Já miluji italskou kuchyni, takže vynikám v té. Dělám špagety na všechny možné způsoby.

Myslíte si, že váš půvab tkví v tom, že jste se vrátila k image princezny Xénie z pokračování Arabely? Rovná ofinka, rtěnka i způsob líčení?

Já jsem taková celý život. Nevidím to jenom v Xénii. Taková jsem prostě já.