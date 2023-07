Hvězda Hry o trůny se udržuje fit i před osmdesátkou. Nejen kvůli mladší ženě

„Je to hlavně o tom, že se člověk dostane do věku, kdy se o sebe už starat musí, protože mu začnou výrazně ubývat svaly a ochabuje, proto posiluji. Ale nestavte mě prosím vedle Arnolda Schwarzeneggera,“ směje se Charles Dance.

Herec, který v seriálu Hra o trůny ztvárnil Tywina Lannistera a v seriálu Koruna si zahrál lorda Mountbattena, nedá dopustit na otužování. Po většinu roku rád chodí plavat do parku Hampstead Heath v severním Londýně.

„Zvládám to od března do listopadu, ale mám určitou hranici, kdy už to nedám. Šest stupňů, to je asi můj limit. Po tak chladné koupeli dlouho trvá, než se člověk zahřeje. Ale potom se cítíte opravdu skvěle, mohu to všem doporučit,“ vysvětluje.

Otužováním ale jeho snaha zůstat fit i dlouho po sedmdesátce nekončí. „Snažím se jíst rozumně, ryby, zelenina, libové maso... A denně dělám řadu základních posilovacích cviků, abych zapracoval na různých částech těla. Ale opakuji, že vážně nejsem kulturista,“ směje se Dance.

Svět naposledy obletěla hercova fotografie z pláže v roce 2020, kdy se účastnil filmového festivalu v Benátkách s mladší přítelkyní Alessandrou, která je o dvaadvacet let mladší.

Od té doby jeho fanoušci spekulovali, jak si 188 centimetrů vysoký herec vypracovanou postavu udržuje. „Dělám to primárně kvůli sobě, ale to víte, že je za tím trochu i má partnerka, musím pro ni být fit,“ prozradil.

VIDEO: Charles Dance jako Tywin Lannister ve Hře o trůny: