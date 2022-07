Arya mě ve Hře o trůny překvapila sexem s mužem, říká Maisie Williamsová

V seriálu ztvárnila Maisie Williamsová Aryu Stark, mladou dceru lorda Eddarda Starka, kterou více než dvorská etiketa a mladí rytíři zajímal boj s mečem. Proto ačkoliv byla postava kováře Gendryho její známostí již od první série, jejich případný milostný románek patřil spíše mezi fanouškovské teorie.

V osmé finální sérii se však následkem kreativního rozhodnutí tvůrců tato teorie stala realitou a Arya strávila s Gendrym vášnivou noc. Pro Williamsovou to prý bylo poprvé, co ji její postava jako herečku svým chováním opravdu zaskočila.

„Arya mě překvapila poprvé za celou dobu natáčení seriálu Hra o trůny až v poslední sérii, kdy ze sebe najednou strhala oblečení a vyspala se s Gendrym. Už jsem opravdu měla za to, že je queer,“ svěřila se rozhovoru pro magazín Teen Vogue herečka.

Maisie Williamsová v jedné ze scén vysoce hodnoceného seriálu Pistol (2022)

Další významnou roli do své filmografie získala Williamsová v nově vysílaném seriálu Pistol režiséra Dannyho Boylea, který se točí kolem vlivné anglické punkové skupiny Sex Pistols. Hraje zde postavu Pamely Rook přezdívanou Jordan.

Co se týká světa Hry o trůny, fanoušci se mohou těšit na chystaný prequel s názvem House of the Dragon (Rod draka). Jak již napovídá název, bude pojednávat o rodu Targaryenů a dějově by se měl odehrávat 200 let před původním seriálem. Vysílat se začne 21. srpna na HBO.

Spisovatel George R. R. Martin je spoluautorem seriálu a současně jedním z producentů, pilotní díl a několik dalších epizod natočí Miguel Sapochnik, který se o režii podělí s dalšími třemi tvůrci.

VIDEO: Hra o trůny: Rod draka (2022) CZ teaser: