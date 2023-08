Situace po rozhovoru s Duškem byla extrémně nepříjemná, přiznává Strakatý

„Při rozhovorech mě baví, když se mi podaří člověka otevřít a dostat ho nově někam, kde třeba ještě při interview nebyl. Když mám pocit, že i já se dozvídám o tom člověku samotném něco nového. A nemusí to být nutně o tématu, o kterém se bavíme. Tak to se mi s hosty občas daří a jsem za to moc rád,“ popsal Čestmír Strakatý v úvodu rozhovoru na ÓČKU.

Občas se prý stává, že někdo z jeho hostů řekne něco, co nechtěl, a chce to zpětně vystřihnout nebo upravit. „Ale to já zásadně nedělám. Udělali jsme to jen výjimečně, a to v případě, kdy mohl být někdo v ohrožení proto, že prozradil něco, co neměl,“ vysvětluje moderátor a dramaturg.

Hojně diskutovaný a rozebíraný nedávný kontroverzní rozhovor s Jaroslavem Duškem, ve kterém herec řekl, že „rakovina je volba lidí, kteří nenávidí život“, a hlavně to, co přišlo po jeho zveřejnění, vnímá Strakatý jako obrovskou zkušenost, za kterou je rád.

„Ještě jsem to asi úplně nezpracoval. Nejdříve to bylo extrémně nepříjemné a extrémně náročné. Ale zpětně musím říci, že velmi poučné,“ uznává.

Reakce jeho sledujících jsou po tomto rozhovoru prý velmi zajímavé. „Buď mi píší, že Duška teď vidí tak, jak ho nikdy předtím nevnímali, nebo jsou naopak strašně naštvaní. To jsou reakce, které se ke mně dostávají,“ popisuje.

Trochu ho prý mrzí, že Jaroslav Dušek následně v rozhovoru pro MF DNES a iDNES. řekl, že ho moderátor zmanipuloval. „Řekl také, že nevěděl o tom, kam jde, což není pravda. Na druhou stranu chápu, že je to nějaká jeho obrana. On může zase vnímat jako nefér, že jsem na sociální sítě dal zrovna tuto část rozhovoru jako ukázku. Je to taková mediální hra,“ říká Čestmír Strakatý.

Na rozhovor s Duškem čekal přibližně tři roky. „Tím, co říká, jak žije, jakou pozornost a obraz má, tím je pro mě do jisté míry fascinujícím člověkem. Je to pořád ten učitel z Pelíšků, ale taky někdo, kdo chodí bos a mluví o Indiánech. Kdo to vlastně je? To, co během rozhovoru řekl, mě nezklamalo ani nešokovalo. Přišlo mi to velmi zajímavé. Samozřejmě nepochybně také extrémně problematické,“ dodává.

VIDEO: Vím, že jsem pro lidi blázen, je mi to jedno, říká Dušek (2023):