Netoužím být cvok, co uráží nemocné, tvrdí Dušek. Za výroky o rakovině si stojí

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Zveřejněné výroky herce Jaroslava Duška o tom, že rakovina je volba lidí, kteří nenávidí život, pobouřily řadu lidí. Například ministr zdravotnictví Vlastimil Válek dal najevo, že takový názor považuje za ezoblábol necitlivý vůči nemocným. Dušek si stojí za tím, co řekl. Podle něj jsou ale jeho slova vytržená z kontextu. „Jinými slovy jsem řekl jen to, co objevili odborníci před dávnými lety,“ říká v rozhovoru, který poskytl redakci MF DNES a iDNES.