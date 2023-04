Naletěli ezobyznysu. 3 příběhy lidí, co potřebovali pomoci a přišli o peníze

Ezopodnikatelé nabízejí pomoc a zároveň v klientech strategicky pěstují pocit závislosti za účelem kontinuálního neregulovaného obohacování se. V obchodních podmínkách se zříkají veškeré zodpovědnosti a jejich pojmenování profese, kterou vykonávají, nemá v české legislativě oporu.

Jedni přisuzují klientům „bloky“, druzí vidí aury, třetí cítí energie a čtvrtí čtou myšlenky. Prodávají magické intimní předměty, provozují tajemné léčivé seance a vedou hojivé rituály. Hýří nevyžádanými radami a nabízejí neodbornou léčebnou terapii.

Obchodníci těmto lidem z tohoto článku rozevřeli „mateřskou náruč“, nabídli bezbřehou útěchu a pomocnou ruku. Jejich manipulativní techniky u poškozených vzbudily důvěru a snadno „naletěli“, i když se jejich zdravotní stav nezřídka ještě zhoršil horší. To vše je stálo desítky až stovky tisíc korun.

„Hřejivá“ náruč a přátelský vztah na oko mnohdy vítězí nad sterilním prostředím lékařské ordinace odborníka. Hlavní motivací, ke které byli v online líhni e-podnikatelů a e-obchodníků vychováni, jsou peníze. Ve svých klientech cíleně vyvolávají zpochybnění jistot, pocit méněcennosti, vykořenění ze systému životních hodnot a efekt závislosti.

Lidé, kteří s redakcí sdíleli své příběhy, se rozhodli vystupovat pod smyšlenými jmény, redakce však jejich totožnost zná.

1 Daniela, 35 let, Ostrava

Je to trestný čin? „Vidím zde paralelu s takzvanými šmejdy. Jedná se o sociální inženýrství a manipulaci s lidmi. Je to jen další forma, jak z lidí vymámit peníze. Je jen velmi tenká hranice mezi podvodem a klamavými obchodními praktikami. Pokud pouze nabízíte produkt, o kterém jste přesvědčeni, že je kvalitní a pomůže, i když celá republika vidí, že to je nesmysl, tak se o podvod nejedná,“ říká mluvčí Policie ČR Ondřej Moravčík.

Daniela chtěla léčit náhlé psychické problémy i v kurzu Heleny Houdové. „Objevily se mi obrovské úzkosti. Cestou do práce jsem zjistila, že tam nezvládnu dojít. V rodině jsme se shodli, že potřebuji odbornou pomoc. Čekací lhůta na psychologa placeného pojišťovnou byla půl roku,“ říká žena, která se k psychologovi nakonec díky známosti dostala za tři měsíce.

Brzy pochopila, že zázračná pilulka neexistuje. Zlepšení bylo týden od týdne pouze mírné. „Chtěla jsem jediné. Chtěla jsem úzkosti nemít,“ dodává Daniela, která následně začala vyhledávat alternativní léčbu. Objížděla New age workshopy, účastnila se seancí a zaplatila si kurz Posvátná žena Heleny Houdové.

„Myslím, že povědomí o psychologické pomoci v České republice není valné,“ říká Daniela, která se snažila řešit potíže v online webináře.

Helena Houdová

V online kurzu bylo 450 klientek, trval 9 týdnů a stál 7 tisíc korun. Helena Houdová se připojovala jednou týdně. Pokud by všichni byli platící, připadl by koučce výdělek přes 3 miliony korun. „V tu chvíli jsem tomu věřila, byla jsem úplně zblblá. Teď s odstupem vidím, že to byla slátanina. Pořád jsme jen měli odpověď hledat samy v sobě, tzv. „být sama sobě lékem“ a to mělo pomoci úzkostí se zbavit. Úzkosti mi to samozřejmě nevyřešilo,“ komentuje Daniela. Naopak. Po „péči“ klamatérů skončila ve stacionáři a pod dlouhodobým psychologickým dozorem.

To vše bylo před dvěma roky. Nyní tentýž kurz stojí 11 tisíc. Navíc na kurz Posvátné ženy navazuje další devítitýdenní kurz, na který Houdová účastnice „zvala“. Pokračovací kurz Mentor/ka posvátného života si (jejími slovy) „nacítila“ na 100 tisíc. Zúčastnilo se ho 50 žen z oněch 450 původních. A opět: Pokud by všichni na kurzu byli platící, v přepočtu by výdělek činil okolo 5 milionů.

2 Karel, 42 let, Praha

Dvaačtyřicetiletý Karel má s manželkou Lucií tři dospívající dcery. Rodina ale funguje v nouzovém režimu. Lucie totiž spadla do spárů ezoterických koučů. I Karlův příběh bohužel dokonale odpovídá scénáři, kdy lidé postupně propadají klamavým obchodníkům.

Fenomén klamu rok a půl zkoumání

Přes 25 rozhovorů s odborníky

Minimálně 30 příběhů poškozených

Studium legislativy ČR

Spolupráce s tvůrci a aktéry dokumentu Šmejdi

Komunikace s Policií ČR a Českou obchodní inspekcí To vše absolvovala autorka, aby sepsala seriál Klamatéři.

Karlova partnerka začala po traumatickém porodu své psychické a fyzické zdravotní potíže řešit alternativně. „Ani nechci domýšlet, kolik peněz v tom utopila, ale půjde to k milionu,“ říká zkroušený muž. Statisíce korun utratila za různé seance, rituály, svíčky, krystaly a ezoterické knihy. Přestala fungovat jako partnerka i jako matka. Nedávno navíc přiznala, že má dluhy.

Důvěra krachla. „Dostal jsem se do stavu, kdy jsem nechtěl žít. Snažím se fungovat jen kvůli dětem. Ztratil jsem iluze o všem,“ vypráví muž, který kontaktoval MF DNES po předchozím dílu seriálu Klamatéři.

Dlouho čekal, že se manželka „probere“. Ze začátku se ji snažil přimět, aby své zdravotní problémy řešila u odborníků. Praktik Lucii doporučil psychiatra, ona na to ale nepřistoupila. „Řekla mi, že chemii jíst nebude. Místo toho vyhledala jakousi osobní koučku a celé se to rozjelo,“ vzpomíná Karel.

Nyní mají oddělené účty, rodinné výdaje obstarává on. „Platím vše kolem domu, auta, kroužky. Lucie někdy nakoupí jídlo. I tak dluží patnáct tisíc. Vlastně ani nevěřím, že to je jen tato částka. Zjistil jsem, že lže,“ říká.

„Stala se pro rodinu hrozbou. Bojím se, co ještě nevyplulo na povrch,“ doplňuje muž, který pracuje v Praze jako projektant. Zamezil manželce v přístupu k jeho financím a dcerám „bokem“ sám začal šetřit do budoucna.

„Pomocníci“ Nesmí si říkat psychoterapeuté. Nazývají se terapeuti, poradci, odborníci, průvodci, supervizoři, facilitátoři. Tedy povolání, která nemají v české legislativě opor a tím pádem se vyviňují z dopadů své péče. Kvůli nedostatku odbornosti však neodhadnou, že s léčbou psychických poruch, jako jsou neurózy, deprese, úzkosti, psychózy, poruchy osobnosti a různé závislosti, nepomohou.

Lucie měla k ezoterice vztah už v minulosti. Absolvovala kurzy reiki, pracovala s čakrami a vykládala karty. Karel v tom neviděl nic nebezpečného či podezřelého.

Společný život to navíc neovlivňovalo. Žili – Karlovými slovy – úplně normálně. Chodili do práce, platili hypotéku, starali se o děti. „Před čtyřmi roky ale manželka najednou přišla s tím, že ji zneužíváme, že je otrokem všeho,“ vzpomíná Karel. Chtěla zaplatit „měsíční rituál“ v Mexiku za 150 000 korun. Od té doby vše jen gradovalo. „Úplně tomu propadla. Myslím, že mnozí kouči to dělají i ze sociopatické potřeby někoho ždímat a ovládat,“ zamýšlí se.

Karel si ve svém zoufalství pokládal otázky, kde udělal chybu. Pro radu šel nakonec k psychologovi. „Doma mám dospívající děti a místo manželky někoho cizího. Místo aby třeba ráno řekla: ‚Dobré ráno,‘ jde do šuplíku a začne losovat v tarotových kartách. Jako by vedle vás někdo umřel. Vidíte někoho, koho jste milovali, ale nepoznáváte ho a cítíte zármutek,“ popisuje.

Karel s manželkou mají nyní oddělenou ložnici, sexuální a partnerský život nefunguje. „Chybí mi lidský dotek, vevnitř mám pocit temné prázdnoty. Na dětech vidím, jak to odnášejí,“ říká. Doufá, že mu to děti jednou nevyčtou. „Zbytek rodiny na ni kouká jako na blázna. Beru to tak, že je nemocná. Závislost jako alkoholismus nebo gamblerství,“ dodává.

Karel se nyní snaží fungovat jako táta i máma. Nejstarší dcera na matku úplně zanevřela, prostřední o ní mluví příšerně. Karel manželku ještě musí bránit. „Té prostřední to poznamenává sebevědomí. Je chytrá, ale nechce jít na gympl ani na jinou střední,“ dodává. Nejmladší dcera podle něj ještě „neprozřela“ a ostatní dvě jí to mají za zlé. „Snažím se jim vysvětlit, aby jí nechaly dětství,“ dodává. Dcera podle něj ale vidí, co mamince chodí domů za objednávky, a tak jí k narozeninám chtěla dát knihu o ezoterice. Koupili nakonec něco jiného.

Říci si o pomoc Je v pořádku vyhledat pomoc, když lidé cítí, že zdraví – ať už fyzické či duševní – potřebuje podpořit. „Duševní tíži je však třeba sdělit nejprve praktickému lékaři,“ doporučuje psycholog Roman Procházka. Doktor určí správnou strategii. Obvyklá terapie se snaží o návrat člověka do běžného života. Klamatéři v klientech pěstují pocit závislosti za účelem kontinuálního neregulovaného obohacování se. Důležité je hledat zdroje, které vedou k cíli. Problém vzniká ve chvíli, kdy prostředník zneužije oslabeného a zranitelného aktuálního rozpoložení k vlastnímu obohacení.

Vesmírné knihy totiž vytlačily z rodinné knihovny detektivky i encyklopedie. Karlovy dcery doma nacházejí oltáře z kamenů, popílky nasypané do kytek a z pokojů se line těžký odér vonných tyčinek. „Objevil jsem i malůvku pentagramu. Chodí k nám od různých obchodnic balíčky, které obsahují krystaly, olejíčky a tabletky,“ popisuje Karel. Ceny těchto předmětů se navíc pohybují v řádech tisíců korun. „Jenže křišťál vám zdravotní problémy nevyřeší. Navíc to určitě nejsou pravé křišťály,“ pochybuje muž.

Jejich dcery vůči rodinné situaci nejsou imunní. „Starší dvě se mě zeptaly, jestli se s maminkou rozejdeme. Řekl jsem jim, že o domov nepřijdou. Proč jsem se ještě nerozvedl? Nevím. Bojoval jsem. Říkal jsem si: ‚Buď trpělivý, ono se to otočí.‘ Nechal jsem na sobě dříví štípat. Ale byla to chyba. Měl jsem už před rokem bouchnout do stolu a říct: ‚Holka, rozvedeme se,‘“ shrnuje svůj příběh.

Sympatický nenápadný čtyřicátník Karel přemýšlí, jak dětem neublížit. Opustit je nehodlá. Dcery rozdělit nechce. Cítí však také, že manželce už pomoci není. Jako partnerka ani matka dcer nefunguje. Rodinný vztah kvůli nákladné ezopavučině, do níž se lapil jeho domov, neexistuje.

3 Irena, 45 let, Mníšek

Léčitel Jan H. je Irenin příbuzný. Je to samozvaný léčitel a pracuje na základě svého „vyššího já“ a údajných vesmírných dimenzí. „Když mé mamince byla diagnostikována rakovina, řekl, že na chemoterapie a operace maminka nesmí, že ji vyléčí,“ říká Irena.

Poté však přišly výsledky z histologie, která potvrdila agresivní formu nádoru. Irena kontaktovala člověka, který přes telefon „léčil“ rakovinu. Léčitel Jan H. dle Ireny sliboval, že se na člověka „napojí“ přes telefonický hovor a vyléčí ho „na dálku“. Její maminka měla rakovinu tlustého střeva a léčitel to popřel. Chemoterapie a operace nakonec ženě zachránily život.

ilustrační snímek

Když redakce léčitele zkontaktovala, neodpověděl na žádný z šesti dotazů týkajících se případu Ireniny maminky. Místo toho napsal: „Už se nyní žádné zhoubné nádory v lidech nevytváří, protože patogeny, které zhoubné nádory vytvářely, byly skrze Boží milost a Kosmickou inteligenci zlikvidovány během roku 2021.“ V prohlášení také vysvětlil, kde se berou lékaři stále operované případy rakoviny. „Lékaři sice stále operují a léčí pomoci chemoterapie ‚zhoubné nádory a metastáze‘, ale jsou to nezhoubné pozůstatky dříve zhoubných nádorů. Onkomarkery mají hodnoty, jako by se jednalo o rakoviny, ale jejich hodnoty jsou ovlivněné energetickými otisky těchto zhoubných nádorů a stresory postižené bytosti, když lékař řekne, že se jedná o zhoubný nádor.“