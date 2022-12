Ezo byznys dokáže rozložit rodiny, říká v Rozstřelu autorka seriálu Klamatéři

Kdy jste poprvé pojala podezření, že s webináři, které jste si zaplatila, není něco v pořádku?

Účastnila jsem se semináře, který tvrdil, že je zaměřený na ženské zdraví. Mě vždycky medicína zajímala, a tak jsem se přihlásila do dvouhodinového semináře.

Tam přednášející, která si mimochodem říkala průvodkyně transformací, tvrdila věci, jako že pokud krvácíte během pohlavního styku, tak je to pouze nevyřešená minulost s bývalými sexuálními partnery a podobně.

Věděla jsem, že taková věc může klidně ukazovat například na rakovinu děložního čípku, a navíc mě vyděsilo, že ze dvou set účastnic tyto informace podle probíhajícího chatu žádná nezpochybnila. Takže jsem se začala o téma webinářů, kvality jejich koučů, mluvčích, průvodců a tak podobně zajímat daleko víc.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých stránkách nabízí akreditovaný kurz Kouč zdravého životního stylu, kurz mentálního koučinku, kurz koučinku vedení týmu. Koučink je profese a platí se za ni. Kde je ta hranice, kdy už se podle vás jedná o zneužívání klienta?

Ta hranice je tenká. Trvalo mi asi devět měsíců, než jsem pochopila, kde je šedá zóna, kde je placebo, kdy taková služba může pomoci a naopak, kdy může falešným slibem či manipulativní technikou klienta poškodit.

MŠMT nabízí koučink pod hlavičkou International Coaching Federation, která má monopol na tyto služby. Bohužel ale koučování není jakkoliv regulováno českou legislativou. Takže tady můžete za jakýsi víkendový kurz koučování dostat certifikát, jak já říkám, napsaný na koleni. Tyto kurzy navíc často absolvují lidé, kteří mají pouze základní vzdělání.

Mnozí, nebo spíš mnohé tyto průvodkyně cestami k úspěchu v čemkoliv přitom mají na svých instagramových profilech desetitisíce sledujících a v reakcích pochvaly, jak moc jejich působení pomáhá.

Mně k pochopení pomohl rozhovor s jedním psychologem z Asociace klinických psychologů. On to připodobnil k situaci, kdy byste byla ve startovním bloku. Záleží na tom, jak daleko od toho startovního bloku, ze kterého chcete vyběhnout do určité životní situace, stojíte. Pokud jste blízko, stačí, když vás někdo šťouchne do zad a řekne: to zvládneš, to dáš. Když jste ale příliš daleko a někdo vás šťouchne, tak spadnete.

Mnoho lidí opravdu pošle zpětnou vazbu a řekne, že ten a ten člověk jim strašně moc pomohl. Ono tam totiž navíc dochází k navázání terapeutického vztahu, který je sám o sobě hojivý a spoustě lidem pomůže jenom se z dané životní situace vypovídat.

Problém nastává ve chvíli, kdy vám ten průvodce, transformátor, což jsou mimochodem názvy, kterými se vyviňují, tvrdí, že vás z vašich problémů dostane, manipulačními metodami si vás víc a víc zaháčkovává a vy máte pocit, že si ještě musíte dokoupit deset dalších lekcí, aby se dostavil kýžený efekt.

Kontaktovala jste při vytváření seriálu Klamatéři i ty samotné „koučky“?

Abychom dali prostor nejenom lidem, kteří se těchto kurzů účastnili, ale zároveň i těm, kteří je vypisovali, tak jsme dokonce pro úplně první díl tyto koučky kontaktovali.

První, kdo nám odpověděl, byly vždy jejich markeťačky. Když se nám podařilo dostat k samotnými koučkám, tak nám většinou poskytovaly zase takové ty prázdné formulace, že pomáhají lidem, případně nás napadaly, že pořádáme novodobý hon na čarodějnice.

