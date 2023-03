Alfasamcem snadno a rychle. V kurzu mužství učí vyznávání toxické maskulinity

Mužské kruhy nabízejí možnost si placeně popovídat, ale také tvrdí, že mají terapeutický efekt. Důvody, proč je muži vyhledají, mohou být fyzického i psychického rázu a přesahují rámec toho, co kruhy slibují nebo co kvůli svému amatérismu mohou nabídnout. Jenže to běžný klient z popisu webových stránek nepozná a potřebné pomoci se jim nedostane. Ani nemůže. Mužské kruhy, ač stojí i několik tisíc, jsou totiž vedeny lidmi, kteří si říkají transformátoři, facilitátoři či průvodci. Tedy lidé bez potřebného vzdělání či praxe.

Místo aby se mu dostalo doporučení na návštěvu odborníka, vyslechne si banální rady spadající do kategorie hospodských řečí: „Ego je dobrá věc, nauč se používat svoje ego.“