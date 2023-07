Duškův názor na rakovinu zavání fanatismem, cítím arogantní ego, říká Holubová

„Já s ním naprosto nesouhlasím. Ani s obsahem, ani s arogantní formou, kterou to podává. Je z toho cítit arogantní ego, snaha zviditelnit se. Mrzí mě to, není to pouze kolega, dá se říci, že i kamarád,“ napsala Eva Holubová v reakci na otázku jedné ze svých sledujících na Instagramu. Tu zajímal názor herečky ohledně výroků Jaroslava Duška.

„Vůbec si neumím představit, co se odehrává v lidech, jež sužuje tato choroba a v jejich blízkých. Navíc to jsou ničím nepodložené názory. Zavání bagatelizací, až fanatismem,“ dodala herečka, která si s Duškem zahrála například ve filmu Pelíšky (1999).

„Moje maminka zemřela na rakovinu. To byla její volba. Všichni umřeli na rakovinu. Babička, děda z máminy strany. A co je to rakovina? Tak se ptejme. Umřeli na rakovinu. A vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu? A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život. To vím. Ten člověk nemá rád život, nemá rád sám sebe,“ říká Jaroslav Dušek v ukázce z rozhovoru s moderátorem Čestmírem Strakatým.

Výroky herce šokovaly řadu lidí. Například ministr zdravotnictví Vlastimil Válek dal najevo, že takový názor považuje za ezoblábol necitlivý vůči nemocným.

Dušek si stojí za tím, co řekl. Podle něj jsou však jeho slova vytržená z kontextu. „Jinými slovy jsem řekl jen to, co objevili odborníci před dávnými lety,“ říká v novém rozhovoru, který poskytl redakci MF DNES a iDNES.cz.

Vyjádřil se také, že je to podle něj celé „zvláštní blamáž“, kdy moderátor „zveřejnil jen krátký úryvek rozhovoru, snad aby nalákal na svůj podcast na placeném kanále“.

V roce 2008 udělil Duškovi Český klub skeptiků Sisyfos anticenu Bludný balvan za „dobré šamanské rady pro každý den“.

Herec se v minulosti kriticky stavěl i ke koronavirové pandemii a ještě před ní prohlašoval, že až mu bude lékař nutit léky, aby přežil, vyhledá jiného. „Od roku 1991, kdy jsem poprvé šel přes žhavé uhlíky, nepolykám léky,“ řekl v roce 2019 pro týdeník 5plus2.