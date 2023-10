Čestmír Strakatý bude otcem. Manželka tajila těhotenství do sedmého měsíce

„Tímto bych se chtěla omluvit všem svým kamarádům, kteří toto uvidí, protože my jsme to vůbec nikomu neřekli, kromě asi třech lidí a spolupracovníků. Jít s tím do televize je určitě správná volba,“ smála se fotografka Hana Strakatá Makovcová, která těhotenství dokázala skrýt až do sedmého měsíce.

S novinářem Čestmírem Strakatým, kterého proslavil kontroverzní rozhovor s Jaroslavem Duškem, se dala dohromady během covidu.

„My se známe díky hudbě. Poprvé jsme se viděli na technoparty, ale tam jsme si jen podali ruce, a nic se nedělo. Pak ten vztah pokračoval skrze internet,“ vzpomíná Hana Strakatá.

„Začalo to tak, že jsem olajkoval Hance fotku,“ dodal Čestmír. „Asi bych si toho nevšimla, ale internet mi ho začal nabízet zpátky. Podívala jsem se na jeho profil a tam měl napsanou stěžejní věc, že poslouchá Boards of Canada. Zjistila jsem, že má velice dobrý vkus, to jen tak někdo neposlouchá. Začali jsme se bavit, a tak to začalo,“ vypráví Hana.

Díky těhotenství manželky může Čestmír Strakatý vyvrátit fámu, která o něm běžela společností. „O mně běžel drb, že mám partnera. Ten drb nebyl pravdivý, ne že by na tom bylo něco špatného,“ baví se Strakatý, který se vypracoval na uznávaného novináře, ačkoli není vystudovaným žurnalistou. Vysokou školu studoval a dokonce ne jednu. Žádnou ale nedokončil.

„Studoval jsem asi čtyři, jednu za druhou, ale žádnou jsem nedodělal. Neměl jsem asi tu motivaci, brzy jsem začal pracovat. První byla práva, která mě nebavila, a nebavila mě ani práce v advokátní kanceláři. Pak jsem začal pracovat na ČT24 a zjistil jsem, že vlastně úplně tu školu k práci nepotřebuji. Ale teď toho strašně lituju, že tu školu nemám dodělanou. Loni jsem to ještě chtěl zkusit, znovu jsem se dostal, ale zjistil jsem, že na to není čas. Ale fakt toho lituju a nikomu bych tuhle cestu nedoporučoval. Děti, zůstaňte ve školách,“ apeluje Strakatý.