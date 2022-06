Syn má pět dětí se třemi partnerkami, je to takový košatý otec, říká Dušek

„Inscenace Manželské vraždění, kterou hraji v Divadle Na Jezerce už sedmnáct let a má za sebou čtyři sta repríz, je pro mě opravdu o lásce. O tom, že dva lidé občas pocit lásky ztratí a snaží se k němu vrátit. To se myslím občas stane každému z nás,“ říká Jaroslav Dušek v rozhovoru pro pořad Showtime.

Na otázku, zda měli někdy s manželkou během společných šestatřiceti let vztahu krizi, odpovídá herec v náznacích. „Krize je takové složité slovo. Určitě jsme někdy se ženou narazili na nějaké různé pohledy na věc a museli jsme něco vylaďovat, to jo. Člověk zažije takových věcí. Ale to je naše věc. Do toho nikomu nic není,“ říká s tím, že na rozdíl od mnoha jiných chrání své soukromí.

„Nejsem přítel facebooků. Na sociálních sítích vůbec nejsem. Tam každý stále něco provětrává a vykládá, co doma a jak to bylo. Nezvykl jsem si na to, že se takto zveřejňuje soukromí,“ vysvětluje Dušek, který už má sedm vnoučat.

Jaroslav Dušek s manželkou Ivetou

„Je to pět kluků a dvě holky. Dcera se zeťákem žijí na Sázavě a my tam máme chatu, takže se tam vídáme a potkáváme. Syn žije v Jindřichovicích pod Smrkem, tam taky občas zabrousíme. Má pět dětí se třemi partnerkami. Syn je takový košatý otec,“ říká.

„Občas jsou děti u nás, občas my tam. Děti tam u syna bývají všechny, užíváme si pak i úderné akce se všemi vnoučaty. Ale nejsou tam tedy všechny ty synovy partnerky. To nevím, jestli by syn chtěl,“ dodává se smíchem Jaroslav Dušek.

Herec a libretista je také režisérem, moderátorem, scenáristou, improvizátorem a pedagogem. V roce 1981 spolu s Janem Bornou založil divadlo Vizita, které je známé představeními na základě jevištní improvizace. V klubu Lávka vystupoval v one-man show Caveman a exceluje ve hře Miguela Ruize Čtyři dohody.

Jako originální moderátor na sebe Dušek upozornil v letech 2000–2002 na slavnostních večerech Českého lva. Je autorem libret k operám Opera La Serra a Nagano. Celkem hrál přibližně ve třiceti filmech.