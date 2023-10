Nahá Cindy, Linda neuměla text. Supermodelky vzpomínají na klip Freedom

Modelky v novém dokuseriálu The Supermodels prozradily, jaké to bylo hrát v tomto sexy klipu. Christy Turlingtonová například přiznala, že před natáčením začala panikařit, protože neznala slova. „Moje úplně první scéna, kterou jsem natočila, byla ta, že jste viděli moje oči přes takový výřez. Pak vidíte moje ústa, pak zase moje oči a tak dále. Kdykoliv byl záběr na mou pusu, dívala jsem se dolů, protože jsem ještě neznala slova. Texty mi moc nejdou,“ uvedla modelka.

Linda Evangelista ve videoklipu k písni Freedom! ’90

Něco podobného zažila i Linda Evangelista. „Když jsem přišla na natáčení a chtěli po mně synchronizovat text písně s mými rty, neznala jsem slova. Musela jsem se je velmi rychle naučit v přívěsu, zatímco mi dělali vlasy a make-up,“ přiznala modelka, která se o dva roky později objevila i v klipu Too Funky, kde jí ovšem sekundovaly mladší modelky jako Tyra Banksová, Nadja Auermannová, Emma Sjöbergová nebo Estelle Hallyday.

Cindy Crawfordová si zase posteskla, že její natáčení bylo zřejmě nejhorší ze všech. „Pamatuji si, že byla ohromná tma a někdo mi řekl, že budu ve vaně. Já na to: Jako vážně? Měla jsem pocit, že všichni ostatní mají lepší role než já,“ prohlásila.

Cindy Crawfordová ve videoklipu k písni Freedom! ’90

Naomi Campbellová zase prozradila, že si svou roli ve videoklipu vyjednala během rozhovoru v losangelesskom klubu. „Vlastně jsem byla v nočním klubu v Los Angeles a George tam byl. Přišel ke mně a říká: Tak co chceš? Odpověděla jsem: Chci tolik a tolik peněz a zpáteční letenky. A on na to: To je všechno?“ vzpomínala modelka.

Samotný zpěvák si v klipu nezahrál, přesto video patří mezi jeho neznámější. Supermodelky, které si v něm zahrály, patřily totiž v době natáčení mezi nejznámější celebrity světa. Pátou modelkou, která vystupuje v klipu, byla Tatjana Patitzová, která zemřela v lednu letošního roku na rakovinu prsu.

V klipu se objevuje i pět mužských modelů John Pearson, Scott Benoit, Peter Formby, Todo Segalla a módní fotograf Mario Sorrenti. Pánové ovšem nebyli tak známí jako právě světové topmodelky.