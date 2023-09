Páchala jsem pomalou a bolestivou sebevraždu, říká Naomi Campbellová

V dokumentu Supermodelky na Apple TV+ Naomi Campbellová přiznává, že byla závislá na drogách a alkoholu a málem ji to stálo život.

„Smutek jsem vždycky držela uvnitř,“ říká Campbellová. Nejdřív to byly nevyřešené problémy z dětství bez otce, kterého nikdy nepoznala. „Z toho pramenily moje hlavní problémy. Z pocitu opuštění a odmítnutí,“ myslí si Campbellová.

Pak přišla rána, když byl zavražděn slavný italský návrhář Gianni Versace, který byl jejím blízkým přítelem a otcovskou figurou, jež jí v dětství chyběla.

„Když zemřel, můj smutek se ještě zhoršil. Když jsem začala brát (drogy), bylo to právě, abych zakryla smutek. Říkáte si: ‚Ach, to zahojí tu ránu.‘ Ne, nezahojí. Naopak to může způsobit obrovský strach a úzkost,“ řekla modelka.

„Když se snažíte něco zakrýt, své pocity… Nemůžete to zakrýt. Zabíjela jsem sama sebe. Bylo to velmi bolestivé,“ dodala.

Britská modelka se v roce 1999 po pěti letech závislosti na drogách a alkoholu zhroutila během focení. Děsivý okamžik ji přiměl, aby šla na odvykací léčbu. „Odejít do léčebny byla ta nejlepší a jediná věc, kterou jsem pro sebe mohla v té době udělat. Je těžké se podívat na sebe do zrcadla. Je to děsivé a trvalo mi několik let, než jsem se s tím vypořádala,“ přiznává Campbellová, která je nyní matkou dvou dětí.