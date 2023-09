Dvakrát rakovina i odstranění prsou. Nezabije mě to, říká Linda Evangelista

Modelka v rozhovoru pro magazín WSJ řekla, že poprvé jí rakovinu prsu diagnostikovali v roce 2018. „Zjistili to, když jsem byla na mamografu, kam chodím každý rok. Okraje nebyly dobré a kvůli dalším zdravotním faktorům jsem bez váhání, protože jsem chtěla hodit všechno za hlavu a neřešit to, zvolila oboustrannou mastektomii. Myslela jsem si, že jsem v pořádku a připravená na život. Rakovina prsu mě nezabije,“ věřila.

V červenci 2022 si však nahmatala v prsu bulku a nakonec se dozvěděla, že se jí rakovina vrátila. „Udělej mi díru do hrudníku. Nechci, aby to vypadalo hezky. Chci, abys to odstranil. Až budeš hotový, chci vidět díru v hrudi. Rozumíš mi? Neumřu kvůli tomu,“ řekla svému onkologovi po druhé diagnóze. „Přešla jsem do režimu, který znám a umím. Prostě uděláte, co musíte a zvládnete to. A to jsem udělala.“

Lékaři Lindě Evangelistě řekli, že její prognóza je dobrá, ale není úplně nejlepší. Je totiž velká šance na recidivu, protože je onkotyp s vysokým číslem, tudíž riziko návratu rakoviny je vysoké. Modelka je vzhledem na nejistou budoucnost prý vděčná za každý den.

„Vím, že jsem jednou nohou v hrobě, ale momentálně oslavuju. Prošla jsem si hroznými zdravotními problémy. Jsem ale teď šťastná, že slavím svou knihu, svůj život. Jsem šťastná, že žiju. Cokoli, co přijde teď, je bonus,“ uvedla.

Linda Evangelista (Paříž, 8. července 2005)

„Nemoc jsem zatajila. Věděla to jen hrstka lidí. Prostě nejsem z těch lidí, kteří musí sdílet všechno. Říkala jsem si, že se o to jednoho dne podělím, ale rozhodně ne když tím procházím. Nechci, aby Daily Mail čekal před mými dveřmi jako pokaždé, když se něco stane. ‚Linda se ukázala poprvé od bla bla bla‘,“ řekla.

Kniha Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel, která vyšla 13. září, je fotografovou první retrospektivní monografií. Umělec jí udělal jen proto, že ho o to modelka požádala. Publikace obsahuje téměř 200 fotografií Lindy Evangelisty, které fotograf pořídil během téměř tří desetiletí, a vypráví příběh jejich přátelství prostřednictvím módy a umění. Výtěžek z prodeje věnuje modelka na výzkum rakoviny prsu.