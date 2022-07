Po nepovedeném zákroku znetvořená Linda Evangelista se vrací k modelingu

Na výsledky zákroku si Linda Evangelista veřejně postěžovala loni, když v médiích prohlásila, že po nepovedeném ošetření mrazem zůstala brutálně znetvořená. Supermodelka se šest let skrývala před světem, protože si připadala ohyzdná.

Nyní se objevila ve fotokampani pro Fendi, v níž propaguje svou jubilejní přehlídku v New Yorku. „Dne 9. září 2022 bude Fendi hostit speciální módní přehlídku v New Yorku, aby oslavil 25. výročí Fendi Baguette navržené Silvií Venturini Fendi a dva roky od chvíle, kdy Kim Jones nastoupil do Maison jako umělecký ředitel Couture a Womenswear,“ napsala Linda Evangelista k fotce, kterou zveřejnila na Instagramu.

Mezitím také oznámila, že ukončila právní spor kvůli zákroku CoolSculpting společnosti Zeltiq. Dohodla se na odškodnění a celou kauzu prý hází za hlavu. „Jsem ráda, že jsem vyřešila případ CoolSculpting. Těším se na další kapitolu svého života s přáteli a rodinou a jsem ráda, že jsem tuto záležitost nechala za sebou. Jsem opravdu vděčná za podporu, které se mi dostalo od těch, kteří se mi ozvali,“ napsala.

CoolSculpting je obchodní název pro kryolipolýzu. Ta redukuje pomocí mrazu tukové buňky a mění je na krystaly, které jsou poté z těla samovolně vyloučeny přirozenými metabolickými pochody a lymfatickým systémem.

V jednom z dvaceti tisíc případů však dojde k opaku a tukové buňky se po zákroku začnou množit a růst. To se stalo právě Lindě Evangelistě, u které došlo k takzvané paradoxní tukové hyperplazii.

Linda Evangelista začala s modelingem ve třinácti letech, od devadesátých let se objevila na obálkách víc než sedmi set módních a společenských magazínů i velkých deníků celého světa. Společně s Claudií Schifferovou, Cindy Crawfordovou, Naomi Campbellovou, Christy Turlingtonovou a Evou Herzigovou patří mezi nejvýznamnější světové topmodelky.