Linda Evangelista: Po zákroku jsem znetvořená, ale už se nechci schovávat

Loni na podzim Linda Evangelista poprvé otevřeně promluvila o tom, proč se už roky neukazuje na veřejnosti. V roce 2016 podstoupila kosmetický zákrok, kterým se rozhodla bojovat s projevy stárnutí. Podle svých slov však bohužel skončila naprosto znetvořená.

„Milovala jsem chození po přehlídkových molech. Teď se děsím jen toho, že potkám na ulici někoho známého. Nemůžu už tak dál žít, skrývat se a stydět se za sebe. Nemůžu už dál žít v této bolesti. Chci konečně nahlas promluvit. Snažila jsem se ten problém vyřešit sama, myslela jsem si, že něco dělám špatně. Dostala jsem se dokonce do stavu, kdy jsem přestala úplně jíst. Měla jsem pocit, že úplně zešílím,“ popisuje v rozhovoru pro magazín People.

Na těle má prý po zákroku už roky obrovské tukové boule, které jsou vidět i přes oblečení. „Když jdu ven bez stahovacího spodního prádla, boule se mi odírají téměř až do krve. Není to měkká tuková tkáň, jsou to tvrdé velké tukové boule. Nemůžu vlastně ani normálně připažit. Nemyslím si, že by mi nějaký módní návrhář dal vůbec práci, když by mi z šatů trčelo toto,“ stěžuje si bývalá topmodelka.

Takzvaná kryolipolýza redukuje pomocí mrazu tukové buňky a mění je na krystaly, které jsou poté z těla samovolně vyloučeny přirozenými metabolickými pochody a lymfatickým systémem. V jednom z dvaceti tisíc případů však dojde k opaku a tukové buňky se po zákroku začnou množit a růst. To se stalo právě Lindě Evangelistě, u které došlo k takzvané paradoxní tukové hyperplazii.

„Několik měsíců po zákroku jsem se odhodlala jít ke svému doktorovi. Svlékla jsem se úplně a přiznala, že vůbec nejím, záměrně hladovím a stejně to ničemu nepomáhá. Co tedy dělám špatně?, ptala jsem se. Vysvětlil mi, že to, co se stalo, už nikdy nespravím dietami, ani cvičením,“ vzpomíná Kanaďanka.

Evangelista zažalovala kliniku CoolSculpting, na které zákrok podstoupila a tvrdí, že nebyla dostatečně jasně informována o všech možných vedlejších účincích a rizicích.

„Do zrcadla se už ani nedívám. Ten člověk v něm nevypadá jako já. Doufám, že tím, že jsem o tom všem otevřeně promluvila pomůžu alespoň několika dalším lidem, kterým se stalo to samé, co mně a jsou ve stejné hrozné situaci. Trvá to už šestým rokem. Už se nemohu dále jen schovávat doma,“ říká.

Linda Evangelista začala s modelingem ve třinácti letech, od devadesátých let se objevila na obálkách více než sedmi set módních a společenských magazínů i velkých deníků celého světa. Společně s Claudií Schifferovou, Cindy Crawfordovou, Naomi Campbellovou, Christy Turlingtonovou a Evou Herzigovou patří mezi nejvýznamnější světové topmodelky.