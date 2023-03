Miss Wonderbra i Marilyn Monroe z Východu. Topmodelka Herzigová slaví 50

Hvězdnou kariéru dcery sekretářky a elektrikáře z Litvínova, která se v mládí věnovala hlavně gymnastice, basketbalu a lyžování, odstartovala v roce 1989 náhoda. Eva Herzigová se vypravila do Prahy a kamarádka, za kterou se zastavila, ji přemlouvala, ať se s ní zúčastní soutěže pro mladé krásky, kterou v Praze pořádala francouzská modelingová agentura. Mladá dívka se zdráhala, nechala se přemluvit… a vyhrála.

Po vítězství v pražském konkurzu agentury Metropolitan Models odjela do hlavního města módy, Paříže. Úspěch se dostavil, když Herzigová vystřídala v reklamní kampani značky Guess slavnou krásku Claudii Schifferovou. Ze dne na den se stala hvězdou mezinárodního formátu.

Fotografové i módní návrháři si ji zamilovali díky jejímu přirozenému umění vystupovat. Předváděla pro Chanel, Jeana-Paula Gaultiera i Dior. Účastnila se přehlídek či kampaní značek Givenchy, Versace či Laura Biagiotti. Její tvář shlížela z titulních stránek prestižních časopisů: Elle, Mary Claire, Harpes Bazaar, Top Model…

Objevila se také ve slavném kalendáři Pirelli. Pro fotografie časopisu italského vydání Vogue byly pořízeny záběry stylizované do 50. let v průmyslovém Litvínově. Na zimní turínské olympiádě v roce 2006 se Herzigová zase vyloupla z obří mušle jako bohyně lásky a krásy Venuše.

Eva Herzigová (Cannes, 7. července 2021)

Díky reklamě na podprsenky z roku 1994 jí začali přezdívat Miss Wonderbra a novináři ji označili za „Marilyn Monroe Východu“. Vyzývavě se usmívala z billboardů, na nichž byla jen v krajkové podprsence. To vše pod provokativním sloganem Look Me in the Eyes (Dívej se mi do očí). Jeden z plakátů reklamy na podprsenku Wonderbra byl později vystaven v londýnském Muzeu Victorie a Alberta a vybrali ho mezi deset nejlepších plakátů minulého století.

V roce 2000 Herzigová výrazně změnila vzhled. Z blondýnky se stala tmavovláska kvůli kampani pro Calvina Kleina. V listopadu 2002 se objevily v bulváru fotografie, díky nimž se začalo spekulovat o anorexii a závislosti na kokainu. Později se Herzigová stala hvězdou přehlídky modelů Versace i Huga Bosse.

Její půvabné kadeře a zářivý úsměv jí otevřely dveře i do světa filmu, po kterém tolik toužila. Po boku Gérarda Depardieua a Christiana Claviera si zahrála malou roli ve francouzské akční komedii Les Anges gardiens (Strážní andělé) už v roce 1995, o tři roky později dostala větší příležitost v italské komedii Žena mého přítele.

Eva Herzigová v reklamě na spodní prádlo (1. listopadu 2018)

V historickém dramatu Modigliani z roku 2004 ztvárnila manželku Pabla Picassa, Olgu Khokhlovu. A v roce 2013 se na plátnech kin objevila v thrilleru z politického prostředí italského režiséra Marca Risiho s názcem Cha Cha Cha.

Oslnivá kariéra Herzigové si vybrala jistou daň v jejím soukromém životě. Její manželství s bubeníkem skupiny Bon Jovi Tikem Torresem, za kterého se provdala v roce 1996, skončilo po dvou letech. Torres byl o dvacet let starší a o dvacet centimetrů menší. Plánovali společný život a děti, ze kterých chtěl Torres dokonce sestavit rockovou skupinu, na to však nedošlo. Svazek oficiálně zničilo věčné odloučení kvůli profesím manželů, neoficiálně oboustranná nevěra.

Od roku 2001 je partnerem Evy italský milionář Gregorio Marsiaj, se kterým má tři syny, George, Edwarda a Philippa: „Mít rodinu je to nejkrásnější povolání na světě,“ vyznala se v jednom z rozhovorů.

V roce 2007 se Herzigová poprvé představila také jako módní návrhářka, když uvedla kolekci plavek a několik druhů oblečení. O tři roky později mohli milovníci módy obdivovat i v Praze dámskou kolekci oblečení navrženého topmodelkou.

Herzigová, která je neteří vdovy po hokejovém trenérovi Ivanu Hlinkovi, také jednou řekla: „Od doby, kdy jsem byla malá dívka, jsem snila o herectví. Modelkou v šedesáti letech být nemůžete, avšak jistě můžete být herečkou. Takže bych ráda dělala tuto profesi.“ Její dosud poslední rolí je zpěvačka Madla ze snímku Masaryk z roku 2016.

„Nikdy se příliš neslunit, pít hodně vody, odpočívat a mít pocit lásky.“ Tak zní doporučení na udržení krásy této topmodelky, která dnes bývá k vidění společně se svou neméně slavnou kolegyní Terezou Maxovou například na charitativních akcích především na pomoc dětem.