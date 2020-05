Špičkoví profesionálové, ale v rukách mají šrot, říká o vojácích Fischer

Proč jste se chopil aktivity k financování české armády?

Jako předseda výboru pro obranu a bezpečnost senátu to beru za svou povinnost. Ve výboru se armádě a její modernizaci dlouhodobě věnujeme a analyzujeme rozhodnutí vlády v této oblasti. S ministrem obrany a s armádou systematicky spolupracujeme. Když v minulých dnech začali premiér a ministryně financí mluvit o škrtech v rozpočtu na obranu, chtěl jsem proto nejdřív znát stanovisko ministra Metnara a náčelníka generálního štábu Opaty, jednali jsme s nimi v rámci výboru. Potvrdily se mé obavy, že uvažované škrty v souvislosti s nákupem bojových vozidel pěchoty vůbec nedávají smysl a nevycházejí z nějaké podrobnější analýzy bezpečnostního prostředí.

Pavel Fischer Český politik a diplomat, který působil jako poradce Václava Havla a velvyslanec ve Francii a Monaku, rovněž byl ředitelem Ústavu empirických výzkumů STEM. V říjnu 2018 zvolen jako nestraník do Senátu. V prezidentské volbě v roce 2018 v prvním kole skončil na třetím místě.

Obratem jsme ve výboru podpořili zachování stávajícího plánu na obnovu armády, o podporu jsem jménem výboru požádal všechny senátory na plénu. Jednohlasně to přijali. Z toho mám velkou radost.

Jak důležitá je podle vás právě zakázka na nákup nových bojových vozidel pěchoty (BVP)?

Příslušníci naší armády jsou špičkoví profesionálové, ale mají často v rukách šrot ze sedmdesátých let. To se musí změnit. Pokud chceme zůstat demokratickou zemí, která umí hájit svou svobodu a nezávislost, musíme k modernizaci armády přistupovat se vší vážností.



BVP jsou důležitou součástí modernizačního procesu. Je to pečlivě připravený projekt, který nám také pomůže naplnit alianční závazky a přispět ke kolektivní obraně. Po dlouhé době se teď konečně začíná něco dít. Stojí také za zmínku, že velká část peněz zůstane u firem v České republice, podobně, jako tomu bylo i v dalších významných investicích do obrany.

Proč je důležité neomezovat investice do obrany?

Rezort obrany je mimořádně specifický. Každá soutěž a každá zakázka jsou obrovské a náročné projekty, které se musí připravovat dlouho dopředu a musí vydržet i změnu vlády. Odkládat významné investice zpravidla přináší vyšší cenu a může přinést oslabení bojeschopnosti. Stejně tak je tomu i s rozpočtem – zrovna v případě BVP mluvíme o nákladech, které se začnou promítat až za několik let. Mimochodem také proto byla slova vládních představitelů o úspoře na tomto projektu kvůli aktuální krizi nesmyslná.

Nevíme, jaký dopad nakonec bude mít pandemie na bezpečnostní prostředí. Ale můžeme klást otázky, na které potřebujeme znát odpověď. Objeví se ještě silnější migrační vlny? Poroste terorismus? Jak se projeví krize s prodejem ropy na mapě světa? Roste počet kybernetických útoků? OSN již dnes jasně mluví o nebezpečí hladomoru. A padající státní útvary, které nejsou schopné zabezpečit svoje hranice, jsou dnes již běžnou součástí našeho uvažování.



I bez nákazy koronavirem se bezpečnostní prostředí měnilo spíše k horšímu, konflikty vidíme přímo za hranicí Evropské unie. Na základě toho bude třeba definovat obrannou politiku. V této době by se mělo škrtat na obraně? Nesmysl. Obrana bude čím dál důležitější a bude vyžadovat navýšení prostředků. Ke starým hrozbám se přidávají ty nové – kybernetické hrozby, ohrožení dat. Za bezpečnost si budeme muset připlatit. Pokud chceme zůstat svobodnou zemí, nebudeme mít na výběr.

Je možné největší zakázku v historii armády vzhledem ke koronavirové krizi nějak rozložit, jak objevily některé návrhy? Tedy, třeba menší počet vozidel a opce na další v horizontu několika dalších let?

Znovu musím zopakovat, že vybavení naší armády je zastaralé a rezort je finančně poddimenzovaný. Je jistě správně přepočítat tabulky a množství techniky. Ale z minulosti se musíme umět poučit – to, co bude vypadat na první pohled jako úspora, může být ve výsledku o mnoho dražší. Česká republika má problém plnit vlastní závazky vůči spojencům, a to je velmi vážná věc. Jsou to právě ti spojenci, na kterých dnes a denně závisí naše bezpečnost. Málo se tu mluví o tom, že svou pověst si budujeme i tím, jak jsme ochotni plnit naše veřejně dané sliby. To platí v oblasti bezpečnosti a obrany a může se promítnout i do toho, za jakých podmínek si budeme půjčovat peníze pro potřeby státního rozpočtu.

A co se týče koronavirové krize, armáda i tady ukázala, že se na ni můžeme spolehnout. I proto mluvit o škrtech nebo zpomalení modernizace podle mě není správné. Nedává to smysl. A ti, kdo říkají, že pak nebude na důchody, neříkají celou pravdu. Prosperita každého občana naší republiky začíná tam, kde jsme ochotni bránit naši svobodu. A ochota a odhodlání bránit se je věcí každého z nás. To nemůžeme delegovat na ministra obrany a poradit mu, ať si peníze zkusí sehnat někde jinde.

Jaká varianta je tedy podle vás nejlepší?Úplně nejdřív je nutné odpovědně vyhodnotit bezpečnostní situaci ve světě. Koronavirová krize totiž situaci rozhodně nezlepšila, naopak. A tady má vláda mluvit jasně. Tato vláda se sice snaží a po dlouhých letech se v armádě schyluje k modernizaci, ale výroky premiéra i ministrů nám sdělují, že vláda bezpečnost občanů jako téma pořád podceňuje a bere ji jen jako téma pro časy prosperity. Pokud dnes chceme jako suverénní země obstát, je nutné se k tomu postavit čelem a vzít bezpečnost a obranu za prioritu.

Až k tomu dojde, určitě si toho všimneme. Přestane se bez rozmyslu mluvit o škrtech a zpomalování zakázek, ministr vnitra nebude na bezpečnostních summitech v zahraničí říkat, co ho zrovna napadne. A vláda bude bez zaváhání sledovat koncepci, kterou si spolu s armádou a bezpečnostní komunitou dlouhodobě formulovala a pod kontrolou parlamentu ji bude naplňovat. Parlament dnes vládě vlastně připomíná jenom to, co si sama v minulých letech schválila jako nezbytné. I proto budu v Senátu pokračovat v tomto úsilí.