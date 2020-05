Za nová bévépečka chceme platit déle, napsala obrana výrobcům

19:22 , aktualizováno 19:22

Dodávky nových pásových bojových vozidel pěchoty za 50 miliard korun chce ministerstvo obrany rozložit do delšího časového období, než původně plánovalo. A s tím i platby. Všem čtyřem výrobcům, kteří se o největší zbrojní zakázku ucházejí, to oznámilo dopisem. Koronavirovou krizí ohrožený strategický nákup by tak mohl mít řešení.