Neberte armádě peníze na modernizaci, žádají vládu poslanci výboru pro obranu

„Jsem ráda, že po letech rostou investice do obrany... Trošku se bojím, aby tento pozitivní trend nebyl ovlivněn současnou pandemií. Rozumím tomu, že rozpočet obrany je pod tlakem, ale nechtěla bych, aby se stal obětním beránkem,“ uvedla předsedkyně výboru Jana Černochová (ODS)

Výbor pro obranu přijal ve středu usnesení, ve kterém žádá vládu, aby kvůli zmírňování ekonomických dopadů koronavirové krize nerušila klíčové projekty modernizace české armády a případné změny v rozpočtu resortu obrany byly jen nejnutnější.

Zároveň by jim podle výboru měla předcházet důkladná analýza koncepčních a strategických dokumentů a investičních plánů, aby nebyla ohrožena obranyschopnost České republiky a spojenecké závazky.

Terčem možných škrtů se v poslední době stala především připravovaná největší zbrojní zakázka v novodobé historii v podobě nákupu pásových obrněnců (BVP) za 50 miliard korun.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) dnes po jednání nákup bojových vozidel pěchoty označil za „prioritu priorit“. Novými obrněnci má být vyzbrojena především 7. mechanizovaná brigáda, koncipovaná jako „těžká“. K jejímu vybudování se Česko zavázalo spojencům v NATO.

Metnar připomněl, že současná armádní technika je často za hranicí životnosti a rozpočtu obrany by se proto měla úsporná opatření dotknout jen v minimální nebo v nezbytné míře.



Ministerstvo obrany kvůli snahám o zmínění ekonomických dopadů koronavirové krize už uvolnilo 2,9 miliardy korun ze svého letošního rozpočtu zpět do státní kasy. Obrana také například odložila nákup nového malého letounu pro přepravu ústavních činitelů.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ale několikrát připustil, že by právě zakázka na nákup BVP mohla být odložena kvůli ekonomickým dopadům pandemie. Po úterním jednání s prezidentem Milošem Zemanem ale předseda vlády řekl, že armáda obnovu vybavení potřebuje a ministr Metnar „bude muset najít možnosti financování“ nákupu BVP.

Mezi dalšími důležitými modernizačními projekty armády jmenoval Metnar nákup nových děl ráže NATO, raketového kompletu SHORAD nebo modernizaci systému řízení palby a technické zhodnocení současného tanku T-72M4CZ.

„Restrikce se nesmí dotknout klíčových projektů a modernizace musí pokračovat,“ řekl Metnar. Připustil, že méně důležité projekty se ruší nebo odsouvají. Podle výboru pro obranu si však i přes rozsáhlé ekonomické dopady pandemie nemůže ČR dovolit rezignovat na spojenecké závazky a dopustit oslabení systému kolektivní obrany a transatlantické vazby.



Dosluhující „bévépéčka“ Hranická mechanizovaná brigáda je dosud vyzbrojena dosluhujícími pásovými obrněnci BVP-2, za které ministerstvo obrany v současnosti hledá náhradu. Nakoupit chce 210 moderních obrněnců až za 53 miliard.

Stará „bévépéčka“ slouží už přes třicet let. Jejich vyřazení je součástí koncepce rozvoje armády. Celkově jich u různých útvarů v zemi slouží až 400 kusů. Většina je z let 1982 až 1984, má slabou balistickou ochranu, slabou výzbroj i komunikační a přenosové systémy. Vyzbrojeny jsou kanonem ráže 30 milimetrů a pěchotním kulometem. Velení armády uvažuje o tom, že po pořízeních nových, může část starých strojů uskladnit pro případnou mobilizaci nebo použít pro výcvik Aktivní zálohy.

Vládu poslanci zároveň žádají, aby v rámci úspor rovněž nezasahovala do investic nezbytných pro připravenost země na nové (hybridní) hrozby v oblastech kybernetiky, robotiky, umělé inteligence a dalších a naopak navyšovala investice do vědy, výzkumu, vývoje a inovací.

Strategické zakázky má projednat i Senát

Investicemi do obrany a strategickými nákupy pro armádu se mají mimořádně dnes později odpoledne zabývat i senátoři na doporučení šéfa senátního výboru pro obranu Pavla Fischera (nezávislý).



Podle něj by Česko mělo dodržet spojenecké závazky a neomezovat investice do armády, včetně nákupu zmíněných bojových vozidel pěchoty.

Fischer se podle svých slov pro mimořádné zařazení na program jednání rozhodl s tím, že „zasluhuje pozornost celého Senátu“.

Proti projednávání v Senátu se postavil jeho místopředseda Milan Štěch (ČSSD), podle něhož pro odpovědné projednání chybí podklady. Štěch také uvedl, že o rozpočtu rozhoduje Sněmovna, ne Senát. Poznamenal také, že na Senát by se s podobnou žádostí o projednání a podporu mohla takto obrátit další ministerstva s finančními problémy.

Štěch odmítl také žádost, aby při projednávání mohl senátorům ukázat prezentaci náčelník generálního štábu Aleš Opata. „Pokud by tady mělo být promítání nějaké prezentace, tak je to úplně něco nového, to tady v minulosti bylo odmítáno, aby předkladatelé tady dělali nějaké videoprezentace,“ uvedl. Jak ale dodal, resort obrany jinak považuje za velmi důležitý.