EU podpořila vznik společné redakce 16 evropských tiskových agentur

„Díky přeshraniční spolupráci jsou média silnější. Viděli jsme neuvěřitelné výsledky přeshraniční investigace, jako například nedávná kauza Pandora Papers. Komise tento typ spolupráce stále silněji podporuje, dnes je to Evropská redakce zpravodajství a do konce roku to bude několik dalších nových novinářských partnerství,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová.

Projekt částkou 1,76 milionu eur (45 milionů korun) podpořila Evropská komise, která o vzniku mezinárodní redakce informovala.

Hlavním přínosem podle zúčastněných agentur je možnost sdílení informací, oslovování osobností pro rozhovory nebo přeshraniční spolupráce. Mohl by také přispět k obsáhlejším zprávám o Evropské unii (EU) ve více jazycích, zveřejňovaných na společném portálu. V plánu jsou i vzdělávací semináře o digitálních technologiích nebo ověřování faktů, píše AFP.

Na projektu se podílejí agentury AFP (Francie), ANSA (Itálie), Agerpres (Rumunsko), APA (Rakousko), ATA (Albánie), Belga (Belgie), BTA (Bulharsko), DPA (Německo), EFE (Španělsko), Europa Press (Španělsko), FENA (Bosna a Hercegovina), HINA (Chorvatsko), MIA (Makedonie), STA (Slovinsko), Tanjug (Srbsko) a TASR (Slovensko).