Po únorovém Esquiru se soutěží Esquire MAN 2020 se jen zaprášilo

„Upřímně řečeno jsem si nemyslel, že je v jednadvacátém století ještě možné vyprodat tištěný časopis. A už vůbec ne během pandemie. Jenže nám se to za uplynulých šest měsíců podařilo hned dvakrát. Poprvé s Leošem Marešem, podruhé s raperem Yzomandiasem,“ uvedl šéfredaktor magazínu Esquire Petr Matějček.

„Svědčí to o tom, že nadšení pro práci a poctivý přístup k novinářskému řemeslu mají stále ještě smysl. A samozřejmě také o tom, že ‚print is not dead!‘“ komentoval úspěch soutěže a únorového čísla Esquire Matějček.

Soutěž, kterou licenční titul Esquire organizuje po celém světě, se v České republice konala už posedmé.

Kvůli mimořádným opatřením se letošní předávání cen uskutečnilo online – prostřednictvím videí, která prezentovala vítěze jednotlivých kategorií.

Magazín Esquire patří do portfolia mediální skupiny MAFRA.