Předseda dozorčí komise Rady ČT nevidí k odvolání důvod

Výzvu má ČTK k dispozici a podobné výzvy podle informací ČTK předložili radě i Stránský s Holubovou.

Rada Staňka spolu s dalšími čtyřmi členy dozorčí komise odvolala 11. listopadu kvůli vážným výhradám k jejich práci. Pro bylo deset z 13 hlasujících radních.

Staněk i jeho dva kolegové radě shodně sdělili, že se svým odvoláním nesouhlasí. Uvedli, že splňují veškeré odborné předpoklady dané zákonem o České televizi (ČT), nenarušili důstojnost funkce člena komise, nedopustili se jednání, které by zpochybnilo jejich nezávislost a nestrannost pro výkon funkce a nejsou si vědomi toho, že by se dopustili jakéhokoliv jednání, které by bylo možné spojovat s vážnou výhradou k jejich práci.

Staněk rozhodnutí rady považuje za nedůvodné a ukvapené v situaci, kdy mají být z odborného hlediska posuzovány závažné dokumenty veřejnoprávní televize, jako jsou rozpočet ČT na příští rok a aktualizované střednědobé plány. O kroku rady má pochybnosti i proto, že nešlo o pevně zařazený bod jednání rady, a to dokonce za situace, kdy se hlasovalo dálkovým způsobem.

„I nadále se považuji za člena dozorčí komise a žádám, aby mi byly vytvořeny podmínky pro výkon této funkce, protože jsem se nedopustil žádného jednání, které by bylo důvodem pro odvolání z funkce. Pokud Rada ČT tak neučiní, obrátím se na příslušný soud,“ dodal Staněk.

Lipovská: Odvolání dozorčí komise bylo zákonné

Podle radní Hany Lipovské, která odvolání komise navrhla, Rada ČT jednala v souladu se zákony České republiky i s principem péče řádného hospodáře.

Stabilitu ČT neohrožuje odvolání komise, ale nepravdivé výroky poslanců a senátorů, uvedla Hana Lipovská na Facebooku.

Odvolání dozorčí komise se podle ní uskutečnilo na základě zcela stejné procedury jako odvolání dozorčí komise v roce 2010, prakticky totožný byl i text usnesení. „Čtyři z pěti členů odvolané dozorčí komise ostatně byli ve své funkci právě od volby 14. července 2010. Pokud členové letos odvolané dozorčí komise zpochybňují proceduru svého odvolání, zpochybňují tím i legitimitu svých deseti let fungování. Všechna její usnesení by tak mohla být v krajním případě neplatná,“ uvedla Lipovská v doprovodné analýze, pod kterou je podepsaná spolu s Janou Bobošíkovou z Institutu svobody a demokracie.



Lipovská doplnila, že odvolání komise byl zcela standardní úkon, který zákon o České televizi umožňuje. Jeho jediným cílem podle ní bylo zabezpečit řádné hospodaření s finančními prostředky koncesionářů.

„O ohrožení nezávislosti, veřejnoprávnosti, svobody a demokracie hovoří ti, kdo po radě požadovali, aby jednala nelegálně a nelegitimně. Svobodu a demokracii naopak ohrožují a novou televizní krizi opět chtějí vyvolat ti, kteří odmítají principy svobody a demokracie respektovat a pod záminkou ohrožení svobody slova brání účinné parlamentní kontrole hospodaření ČT. Je nanejvýš znepokojivé, že takto činí i mnozí zákonodárci,“ uvedla rovněž Lipovská na facebookovém profilu.

Situaci v ČT řešil Senát i prezident

Senát minulý týden přijal usnesení, že odvolání dozorčí komise nebylo v souladu se zákonem o České televizi a vyzval volební výbor Sněmovny, aby se na nejbližší schůzi pochybeními rady zabýval. Pokud se pochybení potvrdí, měl by výbor podle senátorů zvážit odvolání radních, kteří se chyby dopustili.

Desítky osobností se už podepsaly pod otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi (ANO), ve kterém upozorňují na situaci v ČT. Podle prezidenta Miloše Zemana je odvolání komise v pořádku a generální ředitel ČT Petr Dvořák by měl podle jeho přesvědčení skončit.

Rada ČT se má znovu sejít ve středu. Na programu má volbu nové dozorčí komise, aktualizaci rozpočtu veřejnoprávní televize na letošní rok nebo aktualizaci dlouhodobých plánů programového, technického, personálního a ekonomického na léta 2020 až 2024. Na programu naopak není volba předsedy a místopředsedy rady na místa Reného Kühna a Jaroslava Dědiče, kteří minulý týden rezignovali.