Církev se zřekla odpovědnosti za Lipovskou, kterou sama navrhla do Rady ČT

Člověk se pořád učí. Ve stanovisku biskupů jsem si přečetl, že když do nějaké funkce někoho navrhnete a doporučíte, že pak za jeho konání nemáte žádnou odpovědnost. Beru to na vědomí a děkuji za odpověď. V životě se tím ale řídit nebudu. To bych se styděl.https://t.co/wdmsqJbMOF