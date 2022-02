Rozhlas byl loni v zisku, studia v Pardubicích a Hradci Králové dál vede Kánský

Češi se loni dívali na televizi v průměru 3 hodiny a 43 minut denně. Je to o procento více než v předchozím roce a...

Na účtech ČT musí do konce roku 2026 zůstávat 700 milionů korun

Česká televize by měla na konci roku 2026 hospodařit s finanční rezervou 700 milionů korun. Letos by to mělo být 886...