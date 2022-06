Rozhlas neplánuje do roku 2027 novou stanici, Radio Wave povede Šichanová

Rada na veřejné schůzi schválila plány činnosti Českého rozhlasu do roku 2027. „Nebudeme pokračovat v přípravě stanice Lidovka, vzhledem k vývoji financí. Ve výhledu do roku 2027 nepočítáme s novou stanicí,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Při prezentaci dlouhodobého plánu rozhlasu Zavoral radní ubezpečil, že bude požadovat zvýšení rozhlasového poplatku ze současných 45 korun na 60. Vypočítal, že nyní je kvůli inflaci jeho reálná hodnota 27 korun.

„Z mého pohledu není jiná cesta, pro nás je to alfa a omega pokud bychom nechtěli hledat cestu třeba zvyšováním reklamy, což bych nechtěl. Pokud politici to do dvou let nezvýší, budeme muset něco dělat,“ doplnil Zavoral.

Ve výhledu Zavoral zdůraznil například zvýšení regionálního zpravodajství, prohloubení spolupráce s externisty či rozšíření platforem můjRozhlas a změny webu iRozhlas.cz. Mezi plány zmínil i to, že příští rok bude veřejnoprávní rozhlas slavit 100 let od svého vzniku.

Generální ředitel rovněž radním oznámil, že od 1. července přechází redakce vědy do zpravodajství. „Abychom byli schopni informace zpracovávat rychle a rychle je dostávat do vysílání,“ vysvětlil.

Zavoral dále oznámil, že k 31. březnu rozhlas podle plánu zrušil 28 pracovních míst a k 30. červnu bude zrušeno dalších 20 míst.

Radním rovněž sdělil výsledky výběrového řízení na šéfredaktora Radia Wave, které vyhrála Bára Šichanová a funkce se ujme od 1. července. Rada vzala tuto informaci na vědomí. Šichanová byla už půl roku pověřena řízením stanice.

Český rozhlas letos hospodaří s vyrovnaným rozpočtem se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 2 236 milionů korun. Proti rozpočtu na rok 2021 se snížil o 77 milionů korun.