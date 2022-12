ČT posunula prezidentskou debatu kvůli kolizi s diskusí na Nově

„V České televizi si velmi dobře uvědomujeme celospolečenský význam a závažnost prezidentské volby, proto odmítáme z předvolebních debat dělat souboj vysílatelů,“ uvedl generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Česká televize se už v listopadu pokusila předvolební souboj televizí o kandidáty i termíny vysílání vyřešit nabídkou společné debaty všech vysílatelů, komerční televize to ale odmítly.

„Pro nás je naopak důležité to, abychom zajistili co nejlepší informační servis pro diváky a nezasahovali nijak do předvolebních kampaní. To jsou důvody, proč přesouváme debatu před prvním kolem voleb na nedělní večer,“ vysvětlil Dvořák.

Zatím poslední Prezidentský duel v lednu 2018 se s 2,7 miliony diváků stal podle ČT nejen nejsledovanějším pořadem roku na celém televizním trhu, ale i nejsledovanější politickou debatou v historii měření sledovanosti.

Letošní prezidentskou předvolební Superdebatu tak odvysílá stanice ČT1 a zpravodajská ČT24 v neděli 8. ledna od 20 hodin. Hostit ji bude Národní muzeum.

TV Nova plánuje ve čtvrtek 12. ledna v podvečer a večer dvě debaty, každou se čtyřmi kandidáty podle preferencí v průzkumech. Prima plánuje dvě diskuze vždy na středy 4. a 11. ledna a duel před druhým kolem 25. ledna. Český rozhlas chystá debatu na páteční poledne 13. ledna.