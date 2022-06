Pusťte Biedermana, volá Kajínek. Kat Kolínského gangu však u justice šanci nemá

Pětinásobný vrah Oto Biederman chtěl u soudu podmínečné propuštění, plán mu zhatil banální incident, kdy odmítl oběd. Svobodu pro Biedermana chce i jeho někdejší spoluvězeň Jiří Kajínek. „Kdyby tenkrát Ota držel hubu, mohl dostat 15 let a dnes už by byl venku. Ale on se přiznal ke všemu, navíc tím pomohl usvědčit dalších devět členů Kolínského gangu, což by soud měl zohlednit,“ zdůraznil Jiří Kajínek.