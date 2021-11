Vím, kdo vraždil, tvrdí vězeň, jehož se bojí Kajínek. Vypráví o podsvětí i Mrázkovi

Původně jsme se měli potkat už před pěti dny, ale nakonec jste nemohl, protože jste havaroval s autem. Změnil se svět za dvacet let, kdy jste byl ve vězení, hodně?

Dostal jsem se mezi dva kamiony a odřel trochu zadní nárazník. Ale je to jako dneska. Když jsem parkoval, dostal jsem pokutu. Všude bloudím, jsou jiné silnice. Úplně mě iritují kruhové objezdy. To za mě nebylo. Ale třeba technologie mě nepřekvapují. Lidé si mysleli, že nebudu umět s telefonem, ale co si budeme povídat, telefony ve vězení byly.

Řekl jsem si, že raději zemřu v base, než abych ohrozil svoji rodinu a abych někoho udal. Robert Tempel