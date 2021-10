Tempel je zrůda a jde po mně. Bojím se více než kdy jindy, tvrdí Kajínek

Po svém propuštění z věznice jste o Robertu Tempelovi řekl: „Uvědomte si, že mě drželi mezi největšími zrůdami, co tady jsou. Kdybych vypíchl největší kreaturu, zrůdu a hajzla – to je Robert Tempel. Udal mě, že chci utéct... Není hloupý, ale to, co má v hlavě, je otřesné, největší špína.“ Není to přehnané?

Není. Byla to pravdivá slova a vše, co jsem řekl, platí.

I to, že máte strach, že když jej soud propustí na svobodu, může se vám mstít? Řekl jste, že vás a vaše blízké zabije.

Ano. Tady nejde o mě, já byl připravený zemřít, už když jsem utíkal v roce 2000 z Mírova. A kdyby mě nyní chtěl někdo zabít, zastřelí mě třeba do zad. Tomu se zabránit nedá. Ale kdyby někdo ublížil rodině nebo lidem, které mám rád, tak to bych těžce nesl.