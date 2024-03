Jak vypadal trestňák, jak díra? Soudkyně chce vidět, jak Tempel trpěl ve vězení

Pokud je něco, co mladé soudkyni Kláře Babičkové, nechybí, pak je to akčnost. V průběhu jara se chce se žalobcem Robertem Tempelem, jeho advokátem a právním zástupcem žalovaného ministerstva spravedlnosti vydat do dvou tuzemských věznic – a sice do Valdic na severovýchod Čech a na pražskou Pankrác.

V průběhu takzvaného místního šetření si chce udělat obrázek o tom, jak mohl vypadat pobyt doživotně odsouzeného Tempela za mřížemi, včetně „trestňáku“, což je oddělení pro problematické odsouzené, nebo „díry“, tedy kázeňské cely. Celý průběh šetření ve věznicích chce soudkyně natočit na videozáznam.

Obě věznice již oslovila a dostala odpověď. „Mám pro pana žalobce dobrou a špatnou zprávu. Nechtějí vás ve vězení. Valdice odepsaly, že s místním šetřením nemají problém. S mou účastí i právních zástupců. Ale vás tam nechtějí s odůvodněním, že jste populární mezi vězni. Spatřují v tom bezpečnostní riziko,“ oznámila soudkyně Tempelovi.

Ten se však chce šetření osobně účastnit, aby měl jistotu, že Babičková uvidí místa, v nichž musel skutečně pobývat, a vedení věznice jí neukáže něco jiného.

„Když půjdeme do Valdic na díry, tam žádné vězně nepotkáme. Na „éčku“ (oddělení s nejvyšším stupněm zabezpečení) už vůbec ne. Tam jsou všichni zamčení v kleci. Je jasné, proč nechtějí, abych tam byl. Stoprocentně nechtějí ukázat to, kde jsme byli (uvězněni),“ reagoval Tempel.

Soudkyně je odhodlaná „poměřit si právní síly s ředitelem věznice“. Podle ní nemůže šéf Valdic zabránit účasti Tempela na místním šetření s tím, že na to má podle vnitřních předpisů vězeňské služby pravomoc.

„Občanský soudní řád má vyšší právní sílu. Věřím, že i já mám větší právní sílu. Není důvod vás vylučovat z místního šetření, které je de facto jednáním soudu. Napíšu jim, co si o tom myslím. Jestli kvůli vám přijmou další bezpečnostní opatření, tak je můžeme nechat, protože nám ukážou, že je potřeba k vám nadále přistupovat nějak jinak,“ dodala soudkyně. Na Pankráci podle ní s přítomností Tempela problém nemají.

Muž, který žádá od státu 86 milionů za to, že byl neprávem odsouzený za dvojnásobnou vraždu a ve vězení měl strávit zbytek života, si stěžuje na to, že se k němu ve věznicích chovali mnohem hůř než k jiným doživotně odsouzeným a zažil tam „neskutečné ponižování“.

1. února 2024

Život v poutech, v kleci nebo na samotce

Popsal, že žil v izolaci. Ve Valdicích prý chodil i na vycházky ve věznici v řetězech a do bufetu ho vodili v poutech. „Trestali mě za to, že nekouřím, nepiju, že jsem sportovec. Zadupávali mě do země, chtěli mě zlomit,“ líčil.

Vyprávěl o nočních přepadových kontrolách, kdy se musel třeba ve dvě ráno svléknout do naha a dřepovat, o zesílených eskortách k soudu, o návštěvách blízkých, které mohl vidět jen přes sklo a navíc v přítomnosti ostrahy.

„Vězeňský systém nefunguje, neexistuje. Jen vás lámou a učí nenávidět. Prvních třináct let jsem nenáviděl, pak jsem přestal. Ulevilo se mi,“ prohlásil.

Podmínky přirovnal ke koncentračnímu táboru. „Pracovní zařazení? Děláte otroka. Byl jsem na myčce v kuchyni, kde mi postavili klec,“ řekl. Označil se za jediného vězně, který u nás neměl právo požádat o podmíněné propuštění.

V úterý u soudu vypovídal jako svědek Martin Válek odsouzený za vraždu a další trestnou činnost na 30 let. S Tempelem seděl jeden čas ve stejné věznici ve Valdicích a na Mírově.

Tamní vězeňský režim označil slovem „masakr“ s tím, že Tempel ho měl přísnější než ostatní. Také dva pracovníci věznice v Bělušicích popsali, že tam byl muž v některých ohledech vystaven tvrdšímu zacházení.

Tempel s kriminální minulostí lupiče byl původně odsouzen za vraždu dvou mužů, které měl připravit o život na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku, a to při údajné koupi auta. Soudy měly na jeho (ne)vinu různý pohled a střídavě ho odsuzovaly a osvobozovaly. K doživotí ho nakonec v roce 2008 odsoudil Krajský soud v Praze, když Vrchní soud v Praze odebral případ plzeňskému soudu.

Ústavní soud zrušil odsuzující rozsudek v roce 2021 poté, co se muže zastal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Tempel žádá odškodnění mimo jiné za neúměrnou délku trestního stíhání a roky, které neměl ve vězení strávit. Stát mu již přiznal 3,6 milionu korun. Další odškodnění ve výši 12,5 tisíce eur (zhruba 300 tisíc korun) přiřkl Tempelovi Evropský soud pro lidská práva.