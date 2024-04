Dívka slavila s kamarády maturitu, poté beze stopy zmizela z Karlova mostu

Tehdy osmnáctiletá Daniela Kýrová slavila 19. dubna roku 1996 s kamarády napsání maturitní písemky. Poté s nimi vyrazila na Karlův most, kde však beze stopy zmizela. Policie i po letech stále hledá nové informace, které by vedly ke zjištění, co se mladé dívce stalo, nebo kde by se mohla nacházet. Případ zařadili do kalendáře s nevyřešenými zločiny.