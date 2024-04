Česko vydá na Ukrajinu odsouzeného za vraždu řidiče Sazky, odpykává si 22 let

Česko vydá na Ukrajinu Timura Treťjakova odsouzeného na 22 let vězení za nájemnou vraždu řidiče Sazky a za pokus o vraždu arménského podnikatele. Uvedla to v pátek večer televize Nova, které to potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.