Usínal jsem s tím, že ve vězení chcípnu, řekl Tempel. Dál se soudí o 86 milionů

„Fyzicky se cítím dobře, psychicky už to nebude dobré nikdy. Nevyspím se, budu to mít vždy v hlavě, nejde to vymazat. Musím užívat léky, abych mohl vykonávat práci, kterou jsem si zvolil, stát mi žádnou nedal. Za prací utíkám, abych se z toho nezbláznil,“ uvedl Tempel před soudem na začátku února.

Kromě toho uvedl, že po propuštění z vězení špatně spí, má posttraumatickou stresovou poruchu a straní se lidí. „Nemohl jsem si říct, že mě někdy pustí, já byl odsouzen na doživotí. Usínal jsem s pocitem, že ve vězení chcípnu,“ podotkl ve své výpovědi.

Případ soudy přezkoumávaly pětkrát

Od vražd uplynulo více než dvacet let. Podle obžaloby se staly na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku, kde Tempel předal své oběti 400 tisíc korun za auto, které si údajně chtěl koupit. Následně prý muže zastřelil.

Zasáhl údajně i druhého muže a poté jej bil do hlavy železnou tyčí s kusem betonu a montážním klíčem. Obě těla podle názoru obžaloby následující den zakopal na Chebsku.

Tempel se hájil tím, že vraždy nespáchal on, ale člověk přezdívaný Biftek, který byl také na místě činu a později v kauze vystupoval jako klíčový svědek.

Podle Tempela šlo v kauze o drogy a splacení dluhu. Byl to právě klíčový svědek, kdo dovedl policii na místo, kde byli zakopáni mrtví mladíci. Doživotí dostal Tempel jako souhrnný trest za vraždy a za dvě předchozí loupeže.

Krajský soud v Plzni čtyřikrát Tempela osvobodil, Vrchní soud v Praze rozsudky vždy zrušil a požadoval další důkazy. Nakonec ho k doživotí v roce 2008 odsoudil Krajský soud v Praze, kam proces Vrchní soud přeložil. Ústavní soud rozsudek zrušil v roce 2021 poté, co se muže zastal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Odškodnění chce Tempel nejen za neúměrnou délku trestního stíhání a čas, který za mřížemi trávit neměl, ale také za to, že k němu při výkonu trestu za loupeže bylo přistupováno jako k doživotně odsouzenému vězni. Stát již Tempelovi přiznal 3,6 milionu korun. Další odškodnění muži ve výši 12 500 eur (cca 300 tisíc korun) mu přiřkl Evropský soud pro lidská práva.