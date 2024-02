Tempel se bojí, že ho znovu nezákonně uvězní. Chce po státu 86 milionů

Tempel na jednání přišel se svým obhájcem. Působil nervózně. „Žádné peníze mi nenahradí to, co mi udělali. Mám teď nejradši samotu, straním se lidí a špatně spím, protože se bojím, že si pro mě zase nezákonně přijdou. Není to lehké,“ odpověděl redaktorovi iDNES.cz na otázku, jaké dopady na něj věznění mělo a ukázal velký pytel s léky, které nyní musí užívat.

Soudkyně Klára Babičková na začátku jednání oznámila, že rozsudek při čtvrtečním jednání nepadne. Vyhlásila další termíny v únoru a březnu. Obhájce požádal o vyloučení veřejnosti při části výslechu Tempela, která se bude týkat zdraví a psychických problémů.

Stát již Tempelovi přiznal 3,6 milionu korun. Další odškodnění muži ve výši 12 500 eur (cca 300 tisíc korun) mu přiřkl Evropský soud pro lidská práva. Prosincového jednání se Tempel nezúčastnil.

Od vražd uplynulo více než dvacet let. Podle obžaloby se staly na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku, kde Tempel předal své oběti 400 tisíc korun za auto, které si údajně chtěl koupit.

Následně prý muže zastřelil. Zasáhl údajně i druhého muže a poté jej bil do hlavy železnou tyčí s kusem betonu a montážním klíčem. Obě těla podle názoru obžaloby následující den zakopal na Chebsku.

Tempel se hájil tím, že vraždu nespáchal on, ale člověk přezdívaný Biftek, který byl také na místě činu a jenž později v kauze vystupoval jako klíčový svědek. Podle Tempela šlo v kauze o drogy a splacení dluhu. Byl to právě klíčový svědek, kdo dovedl policii na místo, kde byli zakopáni mrtví mladíci. Doživotí dostal Tempel jako souhrnný trest za vraždy a za dvě předchozí loupeže.

Zastal se ho Evropský soud pro lidská práva

Jenže pro justici byl případ oříšek. Krajský soud v Plzni čtyřikrát Tempela osvobodil, Vrchní soud v Praze rozsudky vždy zrušil a požadoval další důkazy. Nakonec ho k doživotí v roce 2008 odsoudil Krajský soud v Praze, kam proces Vrchní soud přeložil.

Ústavní soud rozsudek zrušil v roce 2021 poté, co se muže zastal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Českou republiku zkritizoval za „významné selhání justice“ při projednávání případu. Pochybení spočívalo v délce řízení, ale také v tlaku odvolacího vrchního soudu na prvostupňový senát.

Tempel je třetí doživotně odsouzený, co vyšel z vězení. Prvním byl Jiří Kajínek, který si odpykával doživotí za dvojnásobnou vraždu a jemuž v květnu 2017 udělil milost prezident Miloš Zeman. Kajínek byl propuštěn po 23 letech strávených ve vězení. Druhým byl František Müller, kterého k doživotí odsoudila německá justice za účast na pokusu o loupežnou vraždu klenotníka v Německu v roce 1995. V srpnu 2018 byl Müller podmínečně propuštěn po odpykání 20 let.