Exmanžel mě sledoval i na dovolené, líčila žena. Podle obžaloby jí ubodal partnera

Dvaatřicetiletá psycholožka Anastázie přišla do Česka z válkou zasažené Ukrajiny, a to i se dvěma dětmi – starším synem z prvního manželství a dcerkou, kterou má se svým druhým mužem Anatolijem. V Praze si našla práci i bydlení.

Manžel, aktivní sportovec, který se věnoval boxu a chodil do posilovny, zůstal na Ukrajině. Podle jejích slov si však za úplatu opatřil falešné doklady o invaliditě a nečekaně přicestoval za ní.

Žena popsala, že se obě děti měly rády, jenže manžel svoji milovanou dcerku soustavně naváděl a štval proti bratrovi, a dokonce i proti ní, jako matce. Nevlastního syna měl vyhánět, ať si jde za svým otcem a nekazí jim život.

V prosinci 2022 se Anastázie rozhodla, že už s Anatolijem nezůstane. Muž pak bez jejího vědomí odvezl tehdy šestiletou dcerku do válkou zasaženého Charkova.

„Když jsem ji přivezla z Ukrajiny, tak mi řekla: maminko, vždyť jsem ti říkala, abys mě s ním samotnou nepouštěla. Policie mi poté sdělila, že mu dítě dávat musím,“ rozplakala se žena v soudní síni.

Další – už omezenější – styk otce s dítětem následně probíhal v přítomnosti někoho z jejích známých, což se muži nelíbilo. U soudu si opakovaně stěžoval na přístup své bývalé ženy, až ho předsedkyně senátu Vlasta Langhamerová musela upozornit, že se tam neprojednává spor o dítě, ale vražda.

„Od prosince asi až do února se ke mně choval agresivně, urážel mě, nebylo to dobré. Psal, že pokud mu neodevzdám dítě, bude to řešit silou, že dcera bude každopádně s ním. Opakoval to každý den, bylo toho hodně,“ líčila žena a dodala: „Ještě říkal: pokud chceš, aby dcera zůstala sirotkem, tak ve svém chování pokračuj.“

Na Ukrajině podala žádost o rozvod. Soudy také měly řešit, kdo bude mít holčičku v péči. Zhruba v březnu, kdy se žena seznámila s novým partnerem – o půl roku starším Slávikem – se Anatolij začal chovat jinak.

„Opakoval, že chce být se mnou a s dcerou. Začal mi nosit ke dveřím dárky, posílal peníze. Říkala jsem mu, že nic nechci. Pořád jezdil k mé práci. Syn tvrdil, že ho viděl několikrát i u našeho domu. Manželovi jsem řekla, ať mě nechá být, že všechno vyřeší soud a bude se s dcerou vídat,“ uvedla Anastázie.

Loni v květnu soud manželství rozvedl, jenže Anatolij nesouhlasil a podal odvolání.

„Začátkem června jsme trávili i se Slávikem několik dnů ve Špindlerově Mlýně. Tehdy jsem na sociální síti zveřejnila fotku. Byly na ní pouze naše ruce, ne obličeje,“ vypověděla žena. Profily svého bývalého muže – podle ní měl asi čtyři – si už předtím zablokovala. Zřejmě si však zřídil další, uvedla Anastázie.

Popsala, že je měl exmanžel sledovat na dovolenou do Itálie. Tehdy napsal dcerce zprávu, že je tam také. Anatolij tvrdí, že se ve stejné zemi ocitl náhodou, měl prý v Itálii mezipřistání, když cestoval do Španělska.

Policie o problému věděla, tvrdí žena

Podle ženy se bývalý manžel setkal s jejím novým partnerem „nablízko“ týden před vraždou. Anatolij měl tehdy před domem počkat na jejího syna a hrozit, že ho nepustí, dokud mu Anastázie neřekne, kde je dcerka. Vyhrocenou situaci řešili policisté. Když jim žena popsala nepříjemné chování exmanžela, slíbili prý, že „tomu budou věnovat pozornost“.

Den před vraždou jí Anatolij poslal do práce neobvyklý dárek – medvídka s černými stuhami. „Zůstal tam někde v koutě. Přišly děti, vytáhly ho a hrály si s ním. Pak jsem ho dala do sklepa, aby ho uklízečka vyhodila. Po tom, co se stalo se Slávikem, si děvčata od nás někde přečetla, že je to míša, který se dává na hroby,“ prozradila Anastázie.

O partnera přišla loni 30. června. Večer se vracel z nákupu, vjel do garáže bytového domu, kde bydlela Anastázie s dětmi a kde na něj podle obžaloby čekal Anatolij. Slávika měl na chodbě ubodat armádním nožem a v závěru útoku mu – ještě zaživa – odříznout genitálie.

Podle obžalovaného exmanžela šlo o rvačku, kterou vyprovokoval muž parkující vozem na místě jeho ženy. Anatolij tvrdí, že Slávika neznal a viděl ho tehdy v garáži poprvé. Když se ho ptal, proč tam parkuje, měl se prý chovat arogantně.

Zároveň nedokázal vysvětlit, proč jako dlouholetý boxer nepoužil v údajném fyzickém konfliktu pěsti, ale velký nůž – když byl Slávik neozbrojený. Část potyčky včetně toho, že měl protivníkovi uříznout genitálie, si prý nepamatuje.

2. dubna 2024

„Vždycky velmi dobře věděl, co dělá,“ odmítla Anastázie, že by její bývalý manžel trpěl výpadky paměti nebo zažíval stavy, kdy byl mimo.

Ubodaného partnera popsala jako člověka, který byl vzděláním diplomat. Patřil podle ní mezi lidi, kteří se neperou a všechno řeší domluvou. Dodala, že jeho ztráta proti ni byla velice těžká.

„První týden to bylo velmi zlé, zhubla jsem asi o sedm kilo. Chtěla jsem spáchat sebevraždu. Pak jsem se obrátila na kolegy, požádala o antidepresiva, navštěvuji terapii,“ uvedla s tím, že léky dostala i její dcerka, která měla Slávika ráda.

Obžalovanému exmanželovi hrozí za trýznivou vraždu ze zavrženíhodných pohnutek výjimečný trest. Státní zástupce mu v obžalobě navrhuje 16 let vězení – i s ohledem na to, že muž stojí před soudem poprvé a podle znalců má být prognóza jeho resocializace velmi dobrá.