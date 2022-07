Brutální útok pod vlivem kokainu. Žena partnerovi uřízla i penis

„Nechoval se ke mně moc dobře, ale já jsem ho milovala a miluji ho pořád. Budu ho navždy milovat. Strašně mi chybí, každý den,“ řekla před soudem uplakaná žena oblečená celá v černém.

Dlouhodobá uživatelka drog Martina Č., která pracovala jako čistička koberců, následně prohlásila svoji vinu. Souhlasila s tím, co uvádí obžaloba.

Podle státního zástupce se žena přivedla 23. ledna po konzumaci kokainu do takzvané toxické psychózy. To je stav, ve kterém se člověk neovládá a neví, co dělá. V nepříčetnosti zaútočila na svého partnera.

„Slyšela jsem, jak na mě mluví a říká mi, co mám dělat,“ vypověděla. Dříve při vyšetření znalcům řekla, že měla halucinace a vnímala přítomnost nějakých nehmotných bytostí. U soudu nyní uvedla, že si tím není jistá.

Muže dusila silným tlakem na krk, pobodala kuchyňským nožem, opakovaně ho kousala do hrudníku, ucha, jazyka a pravé tváře. „Také mu amputovala penis a varlata s bodnými ranami v okolí i na amputované části. Utok nakonec vedl k úmrtí poškozeného na místě v důsledku udušení,“ konstatoval žalobce.

„Nepamatuji si skoro nic. O to těžší je to tady slyšet,“ prohlásila žena. S partnerem, který měl firmu na čištění koberců, brala kokain po dobu pěti let, poslední dva roky intenzivně. „Bylo to pořád, každodenně. Sháněl ho on, také ho připravoval. Aplikovala jsem si drogu nosem, vdechováním,“ uvedla.

„Ze začátku jsem drogu odmítala, ptala jsem se, jestli je nutné, abych to brala. On mi řekl, že jo, a už se o tom nesmělo diskutovat. Nesměla jsem říkat svůj názor na nic. Byla jsem mu úplně oddaná a věřila jsem mu,“ pokračovala.

Na dotazy předsedy senátu Jiřího Wažika rozvedla, jak se k ní partner choval. „Každodenní fyzické nebo psychické týrání, od zákazu stýkání se s mou rodinou až po aplikaci drog, na denním pořádku byly tělesné tresty. Bil mě páskem, co měl po ruce,“ líčila.

Státního zástupce zajímalo, zda může takové chování svého druha prokázat. „Jednou jsem si to vyfotila, pak jsem to vymazala, bála jsem se,“ reagovala. Podle žalobce záznamy v jejím telefonu ukazují, že po požití drogy byla agresivní ona.

U soudu vypovídal jejich soused, podle kterého si pár hlídal soukromí a trávil spolu celé dny. Žádných výrazných konfliktů si v jejich vztahu nevšiml.

Po poradě senátu si žena vyslechla rozsudek. Soud ji poslal na pět let do věznice s ostrahou a uložil jí ambulantní protidrogovou léčbu. Příbuzné usmrceného muže má odškodnit celkovou částkou kolem 160 tisíc korun.

Toxické byly drogy i jejich vztah, míní soud

§ 360 Opilství Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let; dopustí-li se však činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.

„Jak znalci uvedli, dostala se do stavu nepříčetnosti a nebyla schopná rozpoznat protiprávnost svého jednání, ani ho ovládnout. Za jiných okolností by soud v takovém případě rozhodoval o zproštění obžaloby, nebo o zastavení trestního stíhání. Nicméně je jednoznačné, že se obžalovaná do takového stavu uvedla dobrovolně, úmyslně. Užívala kokain a věděla, jaké stavy jí to způsobuje,“ vysvětlil předseda senátu.

Množství drogy, které měla mít v sobě, by bylo podle znalců v případě nezkušeného uživatele „život ohrožující“.

Martina Č. byla odsouzena za trestný čin opilství, kde je sazba od tří do deseti let vězení. Při ukládání pětiletého trestu přihlédl soud k jejímu doznání, prohlášení viny i ke specifickému vztahu, ve kterém žila.

„Je patrné, že nejen to, co užívali, bylo toxické, ale toxický byl i jejich vztah. Poškozený ji naučil užívat návykové látky. Byl to vztah určité závislosti a podřízenosti. Trávila s ním 24 hodin denně, ve společné domácnosti i ve společném zaměstnání. Popsala, že jí partner spoustu věcí zakazoval, omezoval kontakt s okolím. Nedokázala se proti tomu ohradit a vystoupit z toho vztahu,“ dodal soudce. To, co udělala, podle něj ženu také psychicky poznamenalo, možná doživotně.

Žena uložený trest přijala. S jeho výší naopak nesouhlasí státní zástupce, který na místě podal odvolání. Případem se tak ještě bude zabývat Vrchní soud v Praze.