Stále čekám na jednoznačný důkaz, řekl dvojnásobný vrah Kajínek

„Plánuji ho kontaktovat a potkat se s ním. Ale to až si budu myslet, že je to ten správný moment. Přesně pak to udělám,“ odpověděl v Interview Jiří Kajínek na otázku, zda hodlá kontaktovat Vojtěcha Pokoše. Ten jako jediný ze tří mužů tehdy střelbu přežil a za útočníka označil právě Kajínka. Omilostněný vězeň doufá, že by mu mohl pomoci očistit jeho jméno.

Kajínek však zatím Pokoše nekontaktoval. „Jedna televize nás zkoušela takovým nefér způsobem propojit. Několikrát mi volali, že se mnou chtějí mluvit, ale já jsem nechtěl. Potom za Vojtěchem Pokošem přijeli do Vídně, tam mu dali do ruky telefon a zavolali mi. On to ani nevěděl. Takže jsme spolu takhle jednou mluvili a to je všechno. To bylo tak nefér, že z toho nic nevyplynulo,“ řekl muž odsouzený za dvojnásobnou vraždu.



Milionová odměna platí

Kajínek zároveň upozornil, že celou dobu po odsouzení se snaží prokázat svou nevinu. „Jestli vás v této zemi odsoudí a máte právoplatný rozsudek, je téměř nemožné ho změnit. Docílit obnovy řízení u nás, to se prostě nedělá. Musím přinést takový důkaz, aby soud řekl, že to předtím neznal. Dvakrát jsem zažil, že mi soud řekl, že ho ten důkaz nezajímá,“ tvrdil Kajínek.

Zřídil si i speciální e-mailovou schránku kvůli důkazům. „Přišlo mi mnoho všelijakých informací. Takové střípky, které dokládají to, že se vše odehrálo úplně jinak, než jak je to odsouzené, že moje odsouzení není správné,“ dodal.

Údajně má v ruce řadu důkazů, které však podle něj zatím nebudou stačit. „Kdybychom žili ve státě, kde funguje právo, by možná stačily. Čekám na jednoznačný důkaz,“ řekl s tím, že nabízená milionová odměna pořád platí.

„Ale důkaz chci takový, abychom přišli k soudu, který by řekl, že na základě tohoto důkazu zprošťujeme Jiřího Kajínka viny, nebo vynášíme jiný rozsudek. Takový zatím nemám a čekám, co se stane,“ upřesnil. Spoléhá například na to, že by se někdo na smrtelné posteli k činu přiznal.

Ráno se podívám z okna a jsem rád, že tam nejsou mříže

Už čtyři roky si užívá života na svobodě. „Strašně si vážím toho, že jsem na svobodě. Každé ráno se podívám z okna a mám radost, že tam nejsou mříže,“ řekl. Za své zaměstnání označuje to, že je rentiér. „Ale až tak to samozřejmě úplně není. Měl jsem například uměleckou smlouvu na dokument,“ podotkl.

Dostává i různé nabídky na reklamy. Ty by pro Kajínka prý byly zajímavé, kdyby soud řekl, že není pachatelem. „I přesto občas nějakou reklamu udělám, ale neživí mě to,“ dodal.

Bude kandidovat na prezidenta?

I když se zajímá o politiku, na otázku, jestli bude kandidovat na prezidenta, neodpověděl. „Dostal jsem mnoho nabídek. Například abych kandidoval na senátora. Někteří lidé mi říkají, že je tu taková situace, že by byli rádi, kdybych vstoupil do politiky. Poslouchám, že by to nebylo poprvé, kdy by trestaný člověk byl na Hradě. Ale teď bych to nekomentoval,“ řekl Kajínek.