Kajínkovu milost má v rukou Pavel. Po Zemanovi rozhoduje, zda zůstane volný

Prezident Petr Pavel po svém předchůdci převzal bonusovou pravomoc. Když Miloš Zeman v roce 2017 udělil Jiřímu Kajínkovi milost, stanovil zkušební dobu na sedm let. V ní se Kajínek nesmí dopustit žádného trestného činu. Pokud by ji porušil, o jeho dalším osudu by rozhodovala hlava státu. Tedy aktuálně Petr Pavel.