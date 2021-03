Nezveřejnit zprávu OLAF o Čapím hnízdu bylo nezákonné, rozhodl soud

V kauze obvinění čelí premiér Andrej Babiš. Organizace Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo zprávu neposkytlo. Ministerstvo však argumentovalo tím, že nechtělo narušit české trestní řízení. Pražský městský soud rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání.

„Ve skutečnosti je to tak, že by žalované ministerstvo požadovanou zprávu OLAF nikdy dobrovolně nevydalo, přestože se opakovaně odvolávalo na dočasnost svého tehdejšího odepření zprávy OLAF, a to do doby pominutí účinků hrozby maření probíhajícího vyšetřování,“ uvedla v minulosti organizace na své webové stránce.



OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí. To následně oznámilo, že farma, která jako malý podnik původně získala dotaci, načež opět přešla pod Agrofert, byla vyjmuta z evropského financování.



Organizace Kverulant tehdy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádala o poskytnutí kopie zprávy, ministerstvo to ale odmítlo. Kompletní znění zprávy později zveřejnila média.



„Podle našich informací se Češi nakonec rozhodli financovat ten projekt prostřednictvím peněz z národního rozpočtu. Pozitivní efekt vyšetřování je ten, že (na projekt) nebyly použity žádné unijní peníze,“ řekl před dvěma lety novinářům ředitel OLAF pro vyšetřování Ernesto Bianchi. Závěry českého šetření jsou podle něho zcela v rukou českých úřadů.