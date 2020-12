Dorazil překlad dopisu k auditu o střetu zájmů. Číst to nebudu, řekl Babiš

15:59

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo český překlad dopisu k auditu Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Uvedl to v pondělí server iROZHLAS.cz, kterému to potvrdil mluvčí ministerstva Vilém Frček. Originál dorazil do Česka v říjnu. Brusel v dokumentu potvrzuje své dřívější stanovisko, že Babiš dál ovládá holding Agrofert, a porušuje unijní i české zákony.