Volit jen v jeden den? Ubude hlasujících, míní politolog. Tradici má neděle

„Nevidím sebemenší důvod proč najednou měnit systém, který je třiatřice let (od prvních svobodných voleb, pozn. red.) funkční, lidé jsou na něj zvyklí a je vstřícný vůči potřebám různých skupin voličů,“ kritizuje vládní návrh politolog Lukáš Valeš.

„Někdo chodí volit v pátek po práci, jiný to třeba i tak nestihne a nechá si to na sobotu. Je tady celá řada profesí, kterým současný systém umožňuje skloubit práci i volby,“ vytýká politolog.

Podle ministra vnitra jeden volební den volební systém zjednoduší, zpřehlední, zrychlí a půjde naproti trendům na Západě. Česko je v Evropské unii totiž aktuálně jediným státem se dvěma volebními dny. To však podle Valeše není žádný argument.

Je to hazard, tvrdí politolog

„Každá země má vlastní originální volební systém, který je přizpůsobený tamní politické kultuře. Navíc, když už přijmeme ten argument jednoho volebního dne, tak v rámci střední Evropy funguje úzus volit v neděli, kdy je většina voličů doma,“ vysvětluje Valeš. V jeden den, a to v neděli, se v Československu volilo od jeho vzniku do roku 1971, kdy se přešlo na dvoudenní volby.

Pátek je tak podle politologa vybrán naprosto nevhodně. „Já bych se v případě zavedení jednoho volebního dne obával, že ve všech volbách výrazně poklesne volební účast. Minimálně v těch několika prvních, než by si lidé zvykli. Je to hazard,“ tvrdí Valeš.

Velkou diskuzi kolem výběru volebního dne uvnitř vládní pětikoalice přiznal na tiskové konferenci ostatně i ministr vnitra Vít Rakušan. „Návrh vychází z dlouhé diskuze, kdy jsme se dohodli, že pátek je vhodný den. Samozřejmě ale očekáváme velikou kreativu a diskuzi ve Sněmovně i Senátu, kdy určitě mnozí zákonodárci přijdou s nějakým jiným nápadem. My si ale za tímto návrhem stojíme,“ uzavřel Rakušan.

Dává to smysl, míní druzí

Ne všichni politologové vidí možnou změnu tak negativně. „Omezení to pro voliče asi bude, na druhou stranu jeden volební den je prostě v Evropě standardní. Každá země to sice má jinak a někde je tím jedním volebním dnem neděle, ale většina českých voličů stejně chodí volit v pátek. Dává to tak asi největší smysl,“ souhlasí s vládním návrhem politolog Vít Hloušek.

Politolog Michal Pink změnu hodnotí vyloženě jako dobrý krok. Navíc návrh podle Hlouška může umlčet i hlasy, které se obávají manipulace s volebními urnami a hlasy voličů přes noc mezi dvěma volebními dny.

Změna volebních pravidel má platit od roku 2026. Definitivně o návrhu ale rozhodne parlament, který bude změnu volebních pravidel projednávat.

Chaos ve volebních okrscích do Senátu

Ani novinka zafixovat senátní obvody na 12 let tak, aby se neměnily kvůli změně počtu obyvatel každé dva roky při obměně třetiny horní komory parlamentu, se nesetkala u politologů s pozitivním ohlasem.

„Není to úplně nejlepší nápad, je lepší to přezkoumávat pravidelně. Mezi obvody, kde se rychle mění počet obyvatel, buď protože se tam lidé stěhují, což zažívají hodně ve Středočeském kraji, nebo naopak obyvatelé ubývají, jako se tomu děje na Ostravsku nebo Karvinsku, může za ten dlouhý časový úsek vzniknout disproporce,“ míní Hloušek.

Podle Valeše je největší problém senátních volebních okrsků v tom, že neodpovídají územně správnímu uspořádání státu.

„Máme tady kraje, okresy, obvody obcí s rozšířenou působností, ale senátní obvody se nekryjí vůbec s ničím. Jdou napříč okresy, někdy i napříč kraji. Spíš bych řešil, aby bylo jasné, který senátor zastupuje jaký okres, než tyto zbytečné technikálie,“ kritizuje politolog.

Jednoznačně pozitivně vidí politologové z vládních novinek jen stanovení pevného termínu pro volby do Senátu, do zastupitelstev krajů a obcí vždy v první říjnový týden.